Herbstkonzert des Musikvereins Brochenzell

Der Musikverein Brochenzell hat sein Herbstkonzert abgesagt. Als Ersatz lädt der Verein zu einem Herbstkonzert unter freiem Himmel auf dem Schlossparkplatz ein. Am Sonntag, 25. Oktober, werden die Zuhörer mit Klassikern aus dem Sommerprogramm für eine gute Stunde unterhalten. Beginn ist um 14 Uhr. Mitzubringen sind ein bequemer Stuhl, ein Mund-Nasen-Schutz und Getränke. In den ,Gemeindnachrichten Meckenbeuren, Nummer 42 und 43, befindet sich ein Datenblatt unter Musikverein Brochenzell. „Sie können das Datenblatt schon zuhause ausfüllen, ausschneiden und am Eingang, welcher sich an der Buswendeplatte befindet, abgeben“, erklärt der Verein. Vordrucke befinden sich auch am Eingang. Das Konzert kann nur bei guter Witterung stattfinden.