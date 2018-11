Herbergssuche soll auf Weihnachten einstimmen

Die Vorbereitungen auf Weihnachten laufen bei vielen Menschen jetzt schon auf Hochtouren – Einkäufe, backen, Adventsschmuck, Besuch von Weihnachtsmärkten und Konzerten und vieles mehr gehören dazu. Auch der Brauch der Herbergssuche zur stimmungsvollen Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Hierzu lädt die katholische Kirche ein.

Nach einem Terminplan wird eine Marienstatue oder ein Marienbild nach einem Tag der Beherbergung zu der nächsten Familie gebracht. Die beiliegenden Textvorschläge dienen für eine kleine Adventsfeier und sollen daran erinnern, wie Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge unterwegs waren, und sollen helfen, eine gnadenreiche Weihnachtszeit erleben. Es liegt auch eine Adventsgeschichte bei. Es wäre schön, wenn auch in diesem Jahr wieder neue Teilnehmer, vor allem junge Familien und Neuzugezogene, der Einladung folgen würden.

Die Aussendung der Marienbilder/Statuen ist jeweils in den Abendgottesdiensten. Die Gottesdienste werden musikalisch mitgestaltet und finden wie folgt statt: in St. Maria am Dienstag, 4. Dezember, 18.30 Uhr, in St. Verena am Donnerstag, 6. Dezember, 18.30 Uhr, und in St. Jakobus am Samstag, 8. Dezember, 18.30 Uhr.