Helmut Weber als neuer Mesner und Hausmeister bei der Evangelischen Kirchengemeinde eingesetzt

Als neuer Hausmeister des Stephanus-Gemeindehauses und als Inhaber der vollen Mesnerstelle an der evangelischen Pauluskirche ist Helmut Weber bei einem Gottesdienst in der Pauluskirche von Pfarrer Peter Steinle feierlich eingesetzt worden. Der 60-Jährige übernahm damit anderthalb neue Ämter.

Das Mesneramt hatte Weber sich bisher mit Hubert Ehrat geteilt, der seinen Stellenanteil Ende Juli abgegeben hatte, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Im Hausmeisteramt folgt Helmut Weber Gertrud Kiewitt nach, die ebenfalls im Juli in den Ruhestand gegangen war. „Beide Stellen sind wichtig für ein harmonisches Gemeindeleben“, sagt Pfarrer Steinle. „Ich freue mich deshalb sehr, dass wir die Idealbesetzung für beide Ämter gefunden haben.“ Helmut Weber arbeite nicht nur in der Kirchengemeinde, sondern er lebe mittendrin „als aktives, engagiertes Gemeindeglied, als wacher, interessiertere Gottesdienstbesucher, und vor allem als Mann für alle Fälle, der handwerklich so geschickt und persönlich so engagiert ist, dass er jedes technische Problem lösen kann.“