„Helge und das Udo“ begeistern im Kulturschuppen

„Kreativ, albern, großartig - Unterhaltung vom Feinsten“, solches Lob ernten „Helge & das Udo“, wo immer sie mit ihrem Programm „Läuft!“ auftreten. Dass dies ganz und gar berechtigt ist, bewiesen die beiden Komiker am Samstagabend mit einem bravourösen Auftritt im Kultur am Gleis 1. „So viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht; es wäre ewig schade, wenn ich nicht da gewesen wäre“, bestätigte dies eine der über 120 begeisterten Gäste spontan zum Schluss der etwa zweistündigen Darbietung. Dass sie mit dieser Einschätzung den Nagel auf den Kopf getroffen hatte, zeigte nicht zuletzt der tosende Schlussapplaus für die beiden Künstler.

Seit 16 Jahren stehen Helge Thun und Udo Zepezauer auf der Bühne und ihre Fans lassen sich auch von ihrem neuen Programm begeistern. Mit dem Eröffnungsrap „Läuft“ parodierten sie denn auch ihr „inzwischen langlebiges Auftreten“. „Das ist nicht unsere erste Show, das ist unsere sechste! Die läuft so zwei, drei Jahre, dann kommt die nächste!“ Dann der Lacher mit einem Reim zum Thema Altern und ihrer neuen Show: „Einer hat’s an der Blase, der andere säuft! Egal, in beiden Fällen kann man sagen: Es läuft!“

Mit verschiedenen Medleys, so denen zum Thema Krankheit und Putzen, beide vom Publikum durch Beifallsmessung ausgewählt, ging die Stimmung im Saal in Richtung Siedepunkt. Frei nach Udo Jürgens (Mit 66 Jahren...) wurde im ersten Medley unter anderem die derzeit grassierende Grippewelle besungen: „Mit sechsundsechzig Grad, da fängt die Grippe an, mit sechsundreißigfünf hat man noch Spaß daran. Mit vierzig Komma sieben, da kommt der Teeaufguss, mit sechsundvierzig ist dann irgendwann Schluss!“

Selbst das politische Kabarett kam am Samstagabend nicht zu kurz. Dies müsse nicht nur anklagend, sondern auch lösungsorientiert sein, so Helge Thun. Sein Fett ab bekam hierbei neben Putin und Erdogan vor allem der amerikanische Präsident mit seiner Maxime „America great again“: „Doch wie die jetzt zu spät erkennen, „Größe“ heißt hier „Größenwahn“ und dass die Lügenniemals größer war’n“. Absolute Highlights der Show die Zungenbrecher „Koi, Koi“, die „Zahnziehung mit Z“ sowie der abschließende Ritter-Sketch. Auch hier tolle und gekonnte Sticheleien, so im Hinblick auf die Zahnarzthonorare und Zahlungsmodi: „Zahlungsart? - Zaster zuvor zahlbar. Zweiundzwanzigtausendzweihundertzehn. Z(C)ent?“

Bei der obligatorischen Zugabe brillierte Udo Zepezauer noch einmal als „begnadeter Tierdarsteller“, wie ihn sein Künstlerkollege Helge Thun zu Recht ankündigte.