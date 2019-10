Helga Brauer ist seit 40 Jahren SPD-Mitglied

Die SPD Meckenbeuren hat zu ihrer Jahreshauptversammlung in den Gasthof Hirsch in Liebenau eingeladen. Helga Brauer, die bereits seit 40 Jahren in der SPD ist, und Franz Baier, seit 25 Jahren SPD-Mitglied, wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihr Engagement in der ältesten demokratischen Partei Deutschlands geehrt, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss standen die Wahlen des Vorstands auf dem Programm. Im Vorfeld hatte die langjährige Ortsvereinsvorsitzende Ingrid Sauter erklärt, nicht mehr für das Amt zur Verfügung zu stehen. Bei den Vorstandswahlen kam es daher zu folgenden Ergebnissen: Ortsvereinsvorsitzender ist Michael Fleschhut, sein Stellvertretender Armin Zimmer, als Kassier wurde Franz Baier gewählt, als Schriftführer Annette Heeger sowie als Beisitzer Norbert Kiwatsch und Martin Schaeffer.

Im Anschluss wurde lebhaft über die weiteren Aktivitäten des Ortsvereins diskutiert, ist dem Pressebericht der SPD zu entnehmen. Es wurde beschlossen, die Zusammenarbeit der SPD Gemeinderäte und des Ortsvereins zu intensivieren. Dazu findet einmal im Quartal eine öffentliche Vorstandssitzung statt, die die Zielsetzungen des Wahlkampfs mit der Arbeit der Gemeinderäte abgleichen werden. Außerdem wurde die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit den angrenzenden Ortsvereinen und die Optimierung des Online- Auftritts diskutiert. Darüber hinaus sind weitere Aktionen zu aktuellen Themen geplant, schließt ist dem Pressebericht der Sozialdemokraten in Meckenbeuren abschließend zu entnehmen.