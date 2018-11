Heimatgeschichtlicher Haussegen hängt in Meckenbeuren schief

Eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte geht zu Ende: Josef Friedel hat angekündigt, sich nach dem 31. Dezember 2018 nicht mehr im Arbeitskreis Heimatgeschichte des Kulturkreises zu engagieren. Zum gleichen Datum kündigt er seine Mitgliedschaft in dem Verein, für den er seit 1992 aktiv war.

Die SZ hat sich um die Sichtweise der Beteiligten bemüht. Neben Friedel und dem Kulturkreis ist die Gemeinde involviert: Zum einen hat sie Friedels Veröffentlichungen teils mit Geldbeträgen unterstützt, zum anderen greift sie vielfach auf Friedels Wissen zurück und wird nun gefragt sein, wie es mit der Heimatgeschichte am Ort weitergeht.

Josef Friedel: „Für mich ist das Verhalten der aktuellen Vorstandschaft nicht nachvollziehbar“, teilt er im Schreiben vom 23. Oktober mit, mit dem er das Band zum Kulturkreis kappt. Den Ausgangspunkt für diese Entwicklung macht Friedel im April fest: Seither seien „die finanziellen Rahmenbedingungen für die Tätigkeit des Arbeitskreises Heimatgeschichte im Kulturkreis Meckenbeuren ungeklärt“. Dass bis in den Oktober „Funkstille“ herrschte und das Treffen zwischen Kulturkreis und Gemeinde dann ohne ihn stattfand, trug zu der für ihn unerquicklichen Lage bei.

Schreibt Josef Friedel doch: „Dies macht mir die Publikation von Veröffentlichungen des Kulturkreises Meckenbeuren, Außenkontakte zum Zweck historischer Recherchen und das Sammeln regionaler Literatur unmöglich.“ Mit den Veröffentlichungen bezieht sich Friedel – neben den in geringer Auflage erhältlichen Materialheften – auf die im zweijährigen Rhythmus erscheinenden „Publikationen zur Heimatgeschichte“. Seit 1994 ist damit eine in Fachkreisen geschätzte Schriftenreihe entstanden (zuletzt zu „Pater Meingosus Gaelle“, zuvor zur „Staatlichen Post in Meckenbeuren“ oder „Brochenzell unterm Krummstab“), die aber auf nur geringe Nachfrage stieß.

Ihr 13. Band liegt seit August druckreif vor – zum „Anfang des Industriezeitalters in Meckenbeuren“. Konkret: „Die Holzindustrie GmbH (1889-1972).“ Er wird nun erst einmal in der Schublade bleiben.

Und wie stellt sich Josef Friedel, mit Blick auf die Heimatgeschichte, seine Zukunft vor? Die im Obergeschoss im Schloss Brochenzell befindliche heimatgeschichtliche Sammlung bleibt erhalten – von den 3200 Schriften stammt die Hälfte aus Friedels Privatbesitz, doch will er sie dort belassen. Und Josef Friedel steht weiter mit Rat und Tat zur Seite - „wenn ich helfen kann“.

Zumal er vielfältiges Interesse und Fragen bei Recherchen erfährt, etwa wenn eine Lehrerin zur Planung der Sachinhalte anfragt, wo sich geschichtlich bedeutsame Stätten in Meckenbeuren befinden. Dann „bin ich immer ansprechbar“, so Friedel, „es ist ja nicht so, dass ich ganz aus dem Geschäft aussteige.“

Kulturkreis Meckenbeuren: An der Spitze der neuen Vorstandschaft, die auf die „Ära Max Jung“ gefolgt war, steht seit April Harald Assfalg. Oben auf die Agenda hatte er sich nach eigener Aussage gesetzt, für die Veröffentlichungen des Arbeitskreises Heimatgeschichte Regeln aufzustellen. Was bei einem Treffen der Gesamt-Vorstandschaft mit Friedel verkündet wurde – mit der Konsequenz, dass Josef Friedel mit der neuen Veröffentlichung warten sollte.

Wollte der Kulturkreis doch zunächst ein Gespräch mit der Gemeinde, konkret mit Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, führen. Dieses hatte sich immer wieder verzögert und fand Anfang Oktober statt. Sein Ausgang wurde Josef Friedel mitgeteilt, woraufhin der besagtes Schreiben vom 23. Oktober verfasste.

Auf Details, gerade zu finanziellen Fragen, will Harald Assfalg im SZ-Gespräch nicht eingehen. „Wir bedauern es zutiefst, dass Josef Friedel aufgehört hat“, sagt er, aber: „Das müssen wir so akzeptieren.“ Nicht hoch genug sei zu schätzen, welch hervorragende Arbeit Josef Friedel über all die Jahre geleistet habe - „dafür sagen wir vielen Dank“.

Auch wenn Friedels „Nein“ bestehen bleibt, soll es nach Assfalgs Vorstellung mit dem Arbeitskreis Heimatgeschichte im Kulturkreis weitergehen, der „ein Aushängeschild“ für Meckenbeuren sei. Allerdings müsse dies im Sinne der Gemeinde geschehen - also wohl auch in Abstimmung mit ihr.

Gemeinde: Bürgermeisterin Elisabeth Kugel hat nach der Info-Runde mit den Kulturkreisverantwortlichen auch ein Gespräch mit Josef Friedel geführt. Generell sieht sie die Beschäftigung mit der Heimatgeschichte zur „Grundverantwortung der Gemeinde“ gehörig. Was die heimatgeschichtlichen Veröffentlichungen angeht, stelle sich die Frage der erfolgreichen Platzierung des Themas und wie sich die Inhalte in die Jetztzeit übertragen lassen: „Müssen dafür neue Wege her? Wie muss die Aufmachung sein? Was sind die Medien der Zukunft?“

Elisabeth Kugel kann sich hierfür einen „Katalysator“ vorstellen, damit Heimatgeschichte bei den Nutzern, bei den Käufern, bei den Lesern ankommt. Wie dieser aussehen kann – darüber würden sich Kulturkreis und Gemeinde Gedanken machen.

Wozu auch die finanzielle Dimension gehört, zu der die SZ anfragt. Sollte eine solche nach Prüfung durch die Verwaltung Sinn machen und vom Gemeinderat gewünscht werden, müsste sie in der Haushaltsplanung (im Haushalt 2019) verankert sein, teilt Elisabeth Kugel mit.

BLICK:

Vornehmlich in fünf Bereichen hatte Josef Friedel seine Schaffenskraft im vergangenen Vierteljahrhundert in den Dienst der Heimatgeschichte gestellt - davon abgesehen, dass er der Ansprechpartner schlechthin für alle ist, die Auskunft über die vielfältige Vergangenheit der heutigen Gemeinde Meckenbeuren wünschen.

1. Archiv: Zusammen mit Richard Müller hatte Friedel es im Untergeschoss des Rathauses geordnet und 2014 nach vier Jahren Arbeit der Gemeinde übergeben.

2. Zur heimatgeschichtlichen Sammlung: siehe Text.

3. Veröffentlichungen des Kulturkreises: Für deren zwölf zeichnet der Arbeitskreis Heimatgeschichte seit 1994 verantwortlich. Elf stammen aus Friedels Feder.

4. Materialien zur Ortsgeschichte Meckenbeuren: Elf Hefte sind seit 1997 erschienen – dies in minimaler Auflage als Grundlagen für fundierte Orts- und Familiengeschichtsforschung.

5. Repertorien (schriftliche Verzeichnisse) von Pfarr- und Gemeindearchiven. (rwe)

KOMMENTAR:

Zur Heimatgeschichte bekennen

Von Roland Weiß

Was ist Meckenbeuren die Heimatgeschichte wert? Auf diese Frage lässt sich der Dissens leider nicht reduzieren. Dann wäre er, so gewollt, leicht zu lösen – finanziell.

Ist er aber nicht. Vielmehr ist eine neue Balance von Zuständigkeiten notwendig, um Heimatgeschichte an der Schussen am Leben zu halten oder gar fortzuentwickeln. Wer in „Leben am See“ schaut, das Jahrbuch des Bodenseekreises, entdeckt in der Auflistung für die 23 Kreiskommunen sechs, die mit nur einer einzigen heimatgeschichtlichen Veröffentlichung 2017 gelistet sind – Frickingen, Eriskirch, Hagnau, Neukirch, Owingen und Meckenbeuren. Karin Bruggers „Geschichte zur Gemeinde Kehlen“ ist vermerkt, Friedels Werkheft zu Meingosus Gaelle „zog“ sich ins Frühjahr 2018.

Was verdeutlicht, dass die 13500-Einwohner-Gemeinde bei der Heimatgeschichte seit jeher Nachholbedarf hat. Denn: Auch Bruggers Werk ist ein rein privates, so wie es auch die Initiative „s’isch’s wert“ ist. Seitens der Gemeinde war bislang – über eine zeitweise Unterstützung von Friedels Schaffen und herausragende Anlässe wie Kehlens verspätet gefeiertes Jubiläum hinaus – keine Kontinuität spürbar, unter finanziellem Mitteleinsatz die eigene Vergangenheit zu erkunden.

Hingegen wurde der akribische wie versierte Josef Friedel zu bestimmten Anlässen schon mal mit dem Titel „Gemeindearchivar“ geadelt, der ihm nie offiziell zukam – war es doch ein Ehrenamt, das er 26 Jahre lang ausübte, durchaus mit großen Freiheiten. Doch wie so viele Ehrenämter: keineswegs kostentragend.

Was ebenso für die Veröffentlichungen gegolten haben dürfte, die bislang zu großen Teilen der Kulturkreis trug. Kultur als Zuschussgeschäft ist ein Prozedere auf tönernen Füßen, bei dem die Frage erlaubt sein muss, wie sie wirtschaftlicher werden kann. Daher ist Harald Assfalgs Ansinnen dem Prinzip nach richtig, Regeln für die Veröffentlichungen zur Heimatgeschichte aufzustellen. Und wenn sich in diesem Aufwasch auch noch die Gemeinde zu ihrer Verantwortung bekennt, dieses Interesse mit Summen hinterlegt und an einem Konzept mitarbeitet – umso besser respektive längst überfällig.

„Gebt der Heimatgeschichte einen Rahmen, in dem sie wachsen kann“, lässt sich den Verantwortlichen da nur zurufen.

Und: Denjenigen, auf dessen Expertise der gute Ruf der Meckenbeurer Geschichtsforschung gründet, sollten Gemeinde wie Kulturkreis weiter mit im Boot haben. Sechs Monate Funkstille waren eindeutig zu lang, doch sollte es aller Anstrengungen wert sein, sie als Kommunikationsprobleme abzuhaken und Josef Friedel mit seiner Fachkompetenz mit an Bord des neuen Konstrukts zu holen.

Die Heimatgeschichte ist es wert.