Heiligabend findet auch in Meckenbeuren unter besonderen Bedingungen statt

Mit ungewöhnlichen Aktionen und verpflichtenden Voranmeldungen für die Heiligabend-Gottesdienste stellt sich die evangelische Kirchengemeinde auf ein Weihnachtsfest unter besonderen Bedingungen ein. „Alle, die mitfeiern möchten, sind herzlich eingeladen und willkommen“, betont Pfarrer Peter Steinle in der Pressemitteilung.

Für diejenigen, die in diesem Jahr den Heiligenabend lieber daheim feiern möchten, hat die evangelische Kirchengemeinde drei Angebote: Eine Live-Video-Übertragung der Christvesper aus der Pauluskirche um 17.30 Uhr auf www.meckenbeuren-evangelisch.de, eine Live-Audio-Übertragung desselben Gottesdienstes über das Gottesdienst-Telefon unter der Nummer 0 75 42 / 559 81 96 sowie Broschüren mit einem Liturgievorschlag, Bibeltexten und Liedern für eine Heiligabendfeier zu Hause. Die Broschüren können ab sofort kostenlos abgeholt werden am Adventsfenster außen an der Pauluskirche zur Kirchwiese hin, im Pfarramt, in der Kirche nach dem Gottesdienst und am Heiligenabend auch am Stall auf der Kirchwiese, erklärt die Kirchengemeinde in der Mitteilung.

Wer keinen Gottesdienst besuchen, aber auf einem Spaziergang einen weihnachtlichen Impuls mitnehmen möchte, kann an Heiligabend zwischen 16.30 und 18.30 Uhr auf die Kirchwiese kommen. Dort wird ein Stall mit echten Schafen aufgebaut. Es gibt Kerzen, Karten und Broschüren für eine Heiligabendfeier zu Hause kostenlos zum Mitnehmen.

Schließlich lädt die evangelische Kirchengemeinde zu drei Heiligabend-Gottesdiensten ein, die mit verkürzter Liturgie jeweils nur rund 35 Minuten dauern sollen: Um 15.30 Uhr findet auf der Kirchwiese ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel unter der Leitung von Ireen Hündorf statt und mit Pfarrer Peter Steinle. 120 Stehplätze im Freien stehen dafür zur Verfügung. Um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr gibt es jeweils eine Christvesper in der Pauluskirche mit Pfarrer Peter Steinle, so die evangelische Kirchengemeinde.

Beide Gottesdienste werden auch in den Gemeindesaal übertragen, der zweite auch ins Internet. Es gibt jeweils 35 Sitzplätze in der ungeheizten Kirche und 23 im geheizten Gemeindesaal.