Haushalt 2017 ist für glückselige Momente gut

„Die solide Entwicklung der Vorjahre konnte fortgesetzt werden.“ Was so nüchtern im Rechenschaftsbericht der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2017 daher- kommt, birgt zugleich Stoff für Glückseligkeit. Kurz war solche nach eigenem Bekunden nämlich bei Kämmerer Simon Vallaster eingekehrt – angesichts der fast durchweg positiven Kennziffern für die Jahresrechnung 2017. Ein Beispiel: War laut Haushaltsansatz vorgesehen, der Rücklage 4,6 Millionen Euro zu entnehmen, so war dies letztlich nicht nötig. Vielmehr konnten gar 5,3 Millionen Euro zugeführt werden.

Vorgestellt hat Daniel Kowollik die Zahlen im Gemeinderat. Der Leiter des Steueramts verwies darauf, dass schon das Volumen des Gesamthaushalts mit 47,34 Millionen Euro um 4,2 Millionen höher ausfiel als angesetzt. Was aus der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts resultiert – hier waren es 3,7 Millionen Euro mehr als erwartet. Von diesen wiederum stammen 2,1 Millionen aus der Gewerbesteuer: 13,1 statt 11,0 Millionen Euro hatte sie betragen.

Ebenfalls stark im Plus gegen über dem Planansatz: die Schlüsselzuweisungen (684 000 Euro mehr), der Einkommensteueranteil (652 000 Euro) und die Gebühren (354 000). Was zusammengenommen den Effekt hatte, dass sich nicht 2,3, sondern 6,6 Millionen Euro vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zuführen ließen.

Finanztechnisch bildete dies die Grundlage dafür, nicht in die Rücklagen greifen zu müssen – ursprünglich war dies auf 4,6 Millionen veranschlagt. Stattdessen war aus dem Vermögenshaushalt noch eine Zuführung von 5,3 Millionen möglich. Der Stand der Rücklage hatte sich zum Jahresende 2017 auf immense 17,36 Millionen Euro entwickelt.

Zugleich bildete dies die Basis, dass Simon Vallaster erstmals sagen konnte: „Wir sind saldiert aus den Schulden heraus“ – was sich auf die rechnerische Gegenüberstellung von Rücklagen und Darlehen bezog.

Der Kämmerer ließ dabei kurz seine zehn Jahre im Amt Revue passieren – beginnend mit einem „wohlbestellten Feld“, das er von Willi Mühlebach übernommen hatte, gefolgt von Jahren großer Verschuldung, die aus Investitionen von 20 Millionen Euro resultierten (mit der Realschule als „Löwenanteil“). Und nun die neuen Zahlen, die Vallaster mit den Worten einstufte: „Sensationell, wie wir uns entwickelt haben.“

Dazu gehörte 2017 eine Tilgung von Krediten, die sich auf 718 000 statt 650 000 Euro belief. Mit der Folge: Die zu zahlenden Darlehen summieren sich derzeit nurmehr auf 14,4 Millionen Euro. Oder dass Erschließungsbeiträge 1,5 Millionen Euro in die Kasse spülten (Ansatz: 0 Euro). Sie stammen aus Verkäufen, bei denen die Gemeinde das Grundstück voll erschlossen veräußert hatte – und die Erschließungsbeiträge nun von den Besitzern abgelöst wurden.

Dagegen blieben die 3,1 Millionen Euro aus dem Rechnungsergebnis um 700 000 Euro hinter dem Haushaltsansatz zurück, der sich auf Vermögenserlöse und Rückflüsse aus Darlehen bezieht. Allerdings ließen sich auch die veranschlagten 2,34 Millionen Euro für Vermögenserwerb und Beteiligungen nicht einsetzen – hierfür floss kaum mehr als eine Million.

Ähnlich das Bild bei den Baumaßnahmen: 7,68 Millionen Euro wollte die Gemeinde dabei investieren – 4,4 Millionen sollten es im Vorjahr nur werden. Was sowohl bei Vallaster als auch in den Rückmeldungen aus Ratsreihen ein Thema war. Dass so manche Kennziffer fernab der Planung gelandet sei, führte der Kämmerer nicht nur auf die gute Entwicklung bei den Einnahmen zurück. Zugleich seien Ausgabenansätze aus 2018 nach 2019 gewandert – etwa weil Ressourcen in der Gemeindeverwaltung oder bei den Handwerkern fehlten.Ein Punkt, an dem es nichts zu beschönigen gab: „Wir haben einen Sanierungsstau“, bezog sich Vallaster auf so manche Einrichtung, in der es Projekte abzuarbeiten gelte. Als Beispiel nannte er die Umsetzung der Radwegkonzeption.

Hier die „Traumzahlen für den Kämmerer“, dort Zurückhaltung in der Bewertung – so brachte es Josef Sauter auf den Punkt. Der CDU-Rat riet, trotz florierender Wirtschaft: „Wir müssen vorsichtig agieren“, zumal es viele Aufgaben zu tätigen gelte. Zudem legte er das Augenmerk darauf, dass sich auch die tatsächliche Verschuldung in Richtung des Landesdurchschnitts für vergleichbar große Kommunen bewege.

Die Haushaltsansätze hatte auch Peter Banholzer (Freie Wähler) im Auge. „Was ist realistisch?“ – das sei schon mit Blick auf den Etat 2019 zu fragen. „Wir schaffen etwa 70 Prozent dessen, was wir uns vorgenommen haben“, so seine Schätzung.