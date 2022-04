Hauptversammlung des VdK Meckenbeuren

Zur Hauptversammlung mit Wahlen lädt der VdK-Ortsverband Meckenbeuren seine Mitglieder am Sonntag, 15. Mai, ins Vereinsheim in Kehlen ein. Beginn ist um 14 Uhr. Wie bisher üblich bietet der Sozialverband einen Fahrdienst an. Anmeldung bei Wilfried Heeger, Telefon 07542 / 2 12 78. Bitte Namen und genaue Anschrift nennen sowie angeben, ob Transport mit Rollstuhl erfolgen soll. Da es sich um das erste Treffen seit der Corona-Pause handelt, übernimmt der Ortsverband die Bewirtungskosten (Kaffee, Kuchen, Vesper). Anträge bis 1. Mai bitte schriftlich per Brief oder E-Mail an den Vorstand: Walter Knöbl, Zollernstraße 5, 88074 Meckenbeuren, E-Mail: emmeco@gmx.de senden.