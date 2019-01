Sichtlich beeindruckt haben sich die Schüler der neunten und zehnten Klasse des Bildungszentrums Buch am Montagmorgen in der Gemeindebücherei Meckenbeuren gezeigt. Mit Blick auf den 29. Januar, den Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust, hatte Büchereileiterin Judith Tinnacher den jungen Leipziger Autor Johannes Herwig eingeladen, der den Schülern sein Buch „Bis die Sterne zittern“ vorstellte. Der Roman spielt zur Zeit des Nationalsozialismus und widmet sich einer bislang wenig bekannten Gruppe von Jugendlichen, den sogenannten „Leipziger Meuten“, die damals den Mut hatten, sich der NS- Ideologie entgegenzustellen.

Leipzig, 1936. Harro, Held der Geschichte und mit seinen 16 Jahren etwa so alt wie die Zuhörer in der Bücherei, will eigentlich nur ganz in Ruhe seine gerade begonnenen Sommerferien genießen, als er sich plötzlich auf Leipzigs Straßen mitten in einem heftigen Disput mit einer Abordnung der Hitlerjugend wiederfindet. Der Fahne der Hitlerjugend, jenem „schwarz, weiß, roten Biest“, hat Harro den Gruß verweigert, ein Vergehen, dass die HJ-Mitglieder keineswegs dulden können. „Ein jeder hat die Fahne zu grüßen! Ganz gleich, wo er steht“, wird er von einem Hitlerjungen gemaßregelt, der sich „der Doppeldeutigkeit seiner Worte offensichtlich nicht bewusst war“.

Bevor die Situation weiter eskaliert, kommen Harro einige Jugendliche, darunter sein Nachbar Heinrich, zu Hilfe. Harro schließt sich der Gruppe junger Widerständler, die allein schon durch Kleidungsstil und längere Haarpracht provozieren, an. Es folgen gemeinsame Ausflüge in die Natur, Kinobesuche und natürlich kommt die erste Liebe auch nicht zu kurz. Eigentlich eine ganz normale Jugend wäre da nicht die immer stärker werdende Bedrohung durch die NS- Diktatur, die ein Leben abseits der Norm nicht toleriert. Harro beugt sich schließlich dem Willen seiner Eltern, „stille, angepasste ehemalige Sozialdemokraten“, und tritt in die HJ ein. Gleichzeitig bleibt er aber auch bei den Meuten aktiv und beteiligt sich an Protestaktionen. Im Winterlager der HJ rebelliert er am dritten Tag. Er hält die „Massendressur“ nicht länger aus. „Es ist einfach weiser, mit der Zeit zu gehen“, gibt ihm der Gefolgschaftsführer warnend mit auf den Weg und prophezeit: „Schade, dass du uns nicht überleben wirst.“ Doch Harro hält an seinen Prinzipien fest.

Im Anschluss an seine Lesung machte Autor Herwig deutlich, dass es ihm wichtig war, die Jugendlichen nicht als strahlende Helden darzustellen. „Das waren ganz normale Kinder. Sie wollten einfach nur ihre Ruhe haben. Sie wollten ihr Leben so führen, wie sie es wollten“, erzählte Herwig. „Ich wollte die Erinnerung an diese Jugendlichen weitertragen. Meine naive Idee war, Geschichte in Form eines Romans erlebbar zu machen“, meinte Herwig, was ihm nach Meinung der Schüler sehr gut gelungen ist.