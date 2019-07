Ein am 13. Juli in Meckenbeuren-Buch entwendetes Motorrad der Marke „Harley Davidson“ konnte am Samstag im Stadtgebiet von Ravensburg wieder aufgefunden werden. Das Zweirad war einem Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes aufgefallen, da es falsch parkte. Daraufhin wurde der Besitzer des Motorrads kontaktiert, der auf den Diebstahl hinwies. Das Fahrzeug ist augenscheinlich nicht beschädigt und wird nach erfolgter Spurensicherung dem Besitzer wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Harley-Davidson im Wert von etwa 16 000 Euro war im Hinterhof in der Wiesentalstraße in Meckenbeuren-Buch abgestellt und war mit einer akustischen Diebstahlssicherung ausgestattet. Gegen 4.41 Uhr an jenem 13. Juli konnte durch einen Zeugen eine Person beobachtet werden, die sich an einem Motorrad zu schaffen machte und hierbei die Alarmanlage auslöste. Beim Eintreffen der Polizei konnte jedoch weder die verdächtige Person noch das Motorrad festgestellt werden. Der Geschädigte bemerkte erst am Nachmittag jenes Samstags den Diebstahl sund teilte dies dann der Polizei mit.