Hangenweible laden ein zum Kinderball

Alle Hexen, Indianer, Supermänner oder gute Feen spricht die Narrenzunft Hangenweible an und lädt sie – wie alle anderen Kids – am gumpigen Donnerstag ab 14 Uhr zum Kinderball ins Dorfgemeinschaftshaus Kehlen ein. Tanzen, Basteln, Spielen, Schminken und einfach Spaß haben – all das ist möglich, wie auch bei der Glücksradtombola etwas zu gewinnen. Und: „Wenn ihr auf Papa oder Mama aufpassen müsst, könnt ihr sie natürlich gerne mitbringen“, endet die Einladung der Hangenweible.