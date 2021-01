Handy geklaut und ohne Ticket mit dem Zug geflüchtet

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag gegen 15 Uhr am Bahnhofplatz in Meckenbeuren einer jungen Frau das Mobiltelefon aus der Tasche geklaut.

Der junge Mann, der für seine Flucht in den Zug in Richtung Friedrichshafen stieg, wurde dort laut Polizeibericht kurze Zeit später von den Beamten der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Da er bei seiner Tat ein Taschenmesser mit sich geführt habe, wird er sich laut Polizei wegen des Tatvorwurfs des Diebstahls mit Waffen verantworten müssen. Darüber hinaus habe er auch keinen gültigen Fahrschein gelöst, weshalb er auch wegen Erschleichens von Leistungen angezeigt wird.