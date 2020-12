Händler scheinen nur liefern zu dürfen

„Das sind jetzt normalerweise die umsatzstärksten Tage“, weiß Ursula Sulger vom Spielwarengeschäft Gresser. Viele Einzelhandelsgeschäfte in Meckenbeuren müssen ab Mittwoch schließen. Einige Läden trifft es wie den Spielwarenladen oder die Firma Restle gegenüber an der Hauptstraße mitten im Vorweihnachtsgeschäft. Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei den Einzelhändlern vor Ort nachgefragt.

Viele, die jetzt keine Kunden mehr ins Geschäft lassen dürfen, wollten telefonisch weiter Bestellungen annehmen, die der Kunde dann vor der Ladentür abholen kann. Doch in Baden-Württemberg soll das verboten werden. „Am Montagmorgen war die Hölle los“, erzählt Ursula Sulger. „Beim Kauf von Spielwaren gehen viele Kunden gern durch den Laden und lassen sich inspirieren“, schildert die Einzelhändlerin aus Meckenbeuren. Aber auch am Donnerstag, Freitag und Samstag vergangener Woche waren nach ihren Beobachtungen schon viele da, die noch schnell etwas fürs Fest besorgen wollten. Coronabedingt wurden Gesellschaftsspiele, Puzzles oder Lego-Bausteine besonders stark nachgefragt. Nachbestellungen sind schon schwierig geworden. „Als ich am Sonntag bei den Großhändlern nachgeschaut habe, waren bei ,lieferbar’ mehr rote als grüne Punkte“, beschreibt Ursula Sulger. Trotzdem will sie auch nach dem Lockdown noch versuchen, ihre Kunden in Meckenbeuren mit den gewünschten Geschenken zu versorgen. „Wir sind telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Bestellungen könnten dann abgeholt werden“, hoffte sie noch am Montag.

Auf die Strategie telefonisch bestellte Ware vor der Ladentür zur Abholung bereitzuhalten, bauten auch andere Einzelhändler in Meckenbeuren. In Baden-Württemberg soll nach Informationen des Handelsverbandes aber nur Auslieferung und keine Abholung erlaubt werden. „Ein Verbot der Abholung ist nicht verständlich. Damit wäre den Händlern möglich gewesen, noch etwas Umsatz zu machen“, kritisiert Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands am Dienstagabend auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Schlangen vor den Läden seien beim Reduzieren von Kontakten kontraproduktiv sagte ein Regierungssprecher schon am Montag. Bis zum Lockdown am Mittwoch nutzten viele Kunden am Montag und Dienstag noch die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Auch bei der Firma Restle in Meckenbeuren war der Andrang schon am Montagmorgen groß. Haushaltswaren, Porzellan und Dekoration gehören zu den beliebten Weihnachtsgeschenken. „Das ist die denkbar schlechteste Woche des Jahres, um zu schließen“, kritisiert Simone Restle den Zeitpunkt für den aktuellen Lockdown. Auch sie ist weiter telefonisch erreichbar und hätte Bestellungen gern herausgereicht.

Mitten im Vorweihnachtsgeschäft erwischt der Lockdown auch die Gärtnerei Weißhaupt in Brochenzell. „Wir stellen auf Werkstattmodus um“, sagt Sibylle Weißhaupt. Will heißen: Die Floristinnen sind vom heutigen Mittwoch bis zum kommenden Mittwoch weiter bei der Arbeit, und beraten am Telefon, wie ein florales Geschenk aussehen könnte. Gefragt wird nach der Farbe, den gewünschten Pflanzen und nach den Preisvorstellungen des Kunden. Die Bestellungen könnten auch geliefert werden.

Bei der Firma Elektro Veeser ist das Geschäft geschlossen. Der Installationsbetrieb läuft aber ganz normal weiter. Telefonisch ist Elektro Veeser weiter zu erreichen.

Conny Holzwarth von der Firma Objektiv Fotographie hat alle Abholtermine für bestellte Bilder auf Dienstag, 15. Dezember, als letzten Tag gelegt und schließt ihr Geschäft dann. Auch der Textileinzelhändler AWG im Kim Center hat geschlossen. Besser dran sind Einzelhändler, die auch Lebensmittel anbieten. Beim Liebenauer Landleben soll es neben Lebensmitteln auch weiter Kaffee und Kuchen to go geben. Optimistisch zeigt sich auch Gabi Deutelmoser vom „Saftladen“. „Wir sind systemrelevant“, freut sich die Einzelhändlerin. Obst und Gemüse wandert weiter über den Ladentisch. Säfte und Schnäpse werden in Flaschen abgefüllt. Geöffnet bleiben auch in Meckenbeuren alle Läden für den täglichen Bedarf, das sind neben Lebensmittelgeschäften zum Beispiel Tankstellen, Apotheken, Drogerien und Reformhäuser. Christbäume dürfen weiter verkauft werden. „Wir dürfen aufmachen. Bei uns läuft alles ganz normal weiter“, heißt es in Meckenbeuren auch beim Optiker „Brillen Treff.“

Geschlossen haben Kosmetikstudios und Friseure. Hier hoffen Kunden auf Lockerungen im Januar. Beim Haarstudio Sabine stand am Montag das Telefon kaum still. „Termine im Januar waren heiß begeht“, schildert Mitarbeiterin Jennifer.