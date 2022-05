Händeringend gesucht: Tagesmütter für Tettnang, Neukirch und Meckenbeuren

„Wie werde ich Tagesmutter/-vater?“ – Informationen dazu gibt es am Freitag, 13. Mai, um 9.30 Uhr im Familientreff Meckenbeuren in der Graf-Zeppelin-Straße 22 am Bahnhofsplatz. Ansprechpartnerin als Tagespflegefachfrau für Meckenbeuren ist Claudia Dahlhoff, Telefon 0159 / 04 20 42 47, sowie für Tettnang/ Neukirch Marion Litter, Telefon 07542 / 980 63 02.