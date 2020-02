Hästräger feiern Narrenmesse

In der Kirche in Brochenzell haben sich Hästräger zur Narrenmesse getroffen. Angeführt durch die Zylinderkapelle Kehlen zogen die Zunftnarren ein. Pfarrer Josef Scherer war als Kapitän des Schiffs, was sich Gemeinde nennt, gekommen. Musikalisch wurde die Messe mit flotten Rhythmen der Schola Brochenzell begleitet.

Karin Huchler und weitere Mitglieder der Narrenzunft Brochenzell blickten auf 60 Jahre Humpisschellennarren zurück. Ihr Resümee: „Zamma, it aloi“. Anschließend trug sie die Geschichte um Noahs Arche in Reimform vor. In ihrer Fasnetspredigt äußerte Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner ihre Vermutung „Es soll sogar Leute geben, die nur an Fastnacht sich hier sehe lasse.“ Sie kritisierte den Zölibat, den Ausschluss der Frau vom Priesteramt und die Missbrauchsfälle. „Wir brauchen Reformen, eine ganz neue Saat, eine moderne Kirche von heute mit Frau’n und ohne Zölibat.“ Für diese Aussage erhielt die Gemeindereferentin lang anhaltenden Applaus. Zum Auszug spielte wieder die Zylinderkapelle Kehlen.