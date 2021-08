Gute Laune beim Platzkonzert am Schützenheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Letzte Woche Donnerstag fand endlich, nach langer Corona-Pause, der erste Auftritt des Musikvereins Brochenzell vor Publikum statt. Die Musiker*innen gaben unter freiem Himmel und bei bestem Wetter eineinhalb Stunden lang einen Mix aus feinster Blasmusik, Hits der 80er und neueren Stücken aus der Unterhaltungsmappe zum Besten. Bewirtet wurden die ca. 180 Besucher*innen mit Essen aus dem VFL Vereinsheim sowie Getränken vom Schützenverein und konnten dabei entspannt der Musik lauschen. Die Freude, nach so langer Pause wieder zusammenzusitzen und Musik zu machen war allen Beteiligten anzumerken, wie auch Vorstand Robert Pfister in seiner kurzen Ansprache bemerkte. Zuvor gab es für die Nachwuchsmusiker*innen des Musikvereins eine von den Jugendleiterinnen organisierte Ralley, welche mit der Siegerehrung während des Platzkonzertes ihren gebührenden Abschluss fand. Unser Dank gilt dem Schützenverein Brochenzell, ohne welchen das Platzkonzert in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, der nächste Auftritt lässt nicht wieder so lange auf sich warten und freuen uns jetzt schon auf ein nächstes Mal.