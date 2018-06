Gut ankommen in der St.-Lukas-Klinik

Die Vielfalt der St.- Lukas-Klinik der Stiftung Liebenau zeigt sich auch in der Vielzahl der Eingänge, die den Besucher an sein Ziel führen. Für eine bessere Orientierung erklärte die Geschäftsführung den Eingang im Innenhof zum Haupteingangsbereich. In einer Feierstunde segnete Stiftungsvorstand Prälat Michael H. F. Brock den mit kreativen Objekten neu gestalteten Ort der Begegnung und „alle Menschen, die hier ein- und ausgehen.“

„We will rock you.“ Vor der Tür eröffneten Teilnehmer der Musiktherapie unter der Leitung von Michaela Fischer die Feierstunde mit einem kleinen Open Air an der Gitarre. Ihre Bühne war das neue, attraktive und wegweisende Multifunktionselement neben dem Haupteingang. Die kreative Installation bietet reichlich Sitzmöglichkeiten und Stauraum für Spielgeräte. Der integrierte Schriftzug der St.-Lukas-Klinik ist schon von Weitem zu lesen.

Überhaupt ist der großzügig gestaltete neue Haupteingangsbereich im Innenhof der St.-Lukas-Klinik ein Ort, der draußen und drinnen zum Verweilen einlädt. Im hellen Foyer stellen die Förderwerkstatt und die Kunsttherapie ihre Arbeiten aus. Die Ausstellung interessierte, die Schwelle zu übertreten fiel leicht.

Die komplette Außenbeschilderung wurde neu angelegt. „Damit jeder findet, was er in der St.-Lukas-Klinik finden will“, sagte Geschäftsführerin Irmgard Möhrle-Schmäh. Wegweiser am Parkplatz führen direkt zum Haupteingang. Von dort aus begleiten zentral angelegte Schrift- und Bildtafeln Besucher zur Ergotherapie, Physiotherapie oder auf dem Weg zur Station Lukas 21.

„Berühren und berührt werden“

„Hier bist du herzlich willkommen.“ Prälat Michael H. F. Brock ermutigte die Gäste, sich von der Kunst im Foyer inspirieren zu lassen: „Anschauen, berühren und selbst berührt werden.“ Er segnete die Räume der Medizin, der Therapie und der Betreuung. „Wir erbitten den Segen Gottes für alle. Denn gesegnete Menschen sind hoffnungsvolle Menschen.“

„Du bist nicht allein.“ Schon von Weitem spiegeln sich fröhliche farbenfrohe Figuren in den hohen Fenstern des Eingangsbereiches. Silhouetten von kleinen und großen Patienten begrüßen die Besucher, erinnern an Lausbuben, an forsche Jungs und an bedachte Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern die Wege der Therapie gehen. Mit den beteiligten und begeisterten Malern in der Förderwerkstatt der St.-Lukas-Klinik stellte Andreas Kainz, Mitarbeiter der Förderwerkstatt, das Figurenprojekt vor.

Die Zauberstäbe der Kunsttherapie sind ein Versprechen. Bunte, detailverliebte, kreativ gestaltete Holzlatten schmücken die Säulen im Foyer. Jede ist ein Hingucker, ein Schatz der Fantasie, ein Traumfänger, ein gelungener Ausdruck von Wünschen, die sich erfüllen dürfen. Es werden weitere Ausstellungen folgen. Nadine de Fries versprach, das Archiv der Kunsttherapie zu öffnen und das Foyer aktiv mitzugestalten.