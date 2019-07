Grundschüler feiern in Liebenau ihr Sommerfest

Von Schwäbische Zeitung

Eine Frau hat am frühen Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße von Bad Waldsee in Richtung Gaisbeuren befahren. Kurz nach der Kuppe im Heurenbacher Weg in Heurenbach traf sie auf einen am Straßenrand stehenden Mann mit einem E-Bike. Trotz der heranfahrenden 29-Jährigen onanierte dieser, wie die Polizei in ihrem jüngsten Bericht mitteilt.

Der Tatverdächtige wird als Westeuropäer, männlich, 25 bis 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben.