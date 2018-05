Grund zum Feiern - von Schussenfest bis Gewerbeschau

Allerhand gibt es in den nächsten drei Monaten in der Schussengemeinde zu feiern. Die SZ listet auf (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):

3. Juni: Schussenfest. Die Feuerwehr-Abteilung Kehlen lädt zu einer Veranstaltung ein. Diese findet nach dem Festgottesdienst am Gerätehaus statt und bietet Frühschoppen, Mittagessen (mit Rollbraten) und Kinderspielangebote. Am Nachmittag ist das Programm neu gestaltet – nicht mehr mit Wettziehen, sondern mit interessanten Übungen rund um die Feuerwehrarbeit.

10. Juni: Der Tag mit der Maus steigt im Spieleland in Liebenau am Sonntag, 10. Juni. Die Maus beantwortet zusammen mit Moderator Ralph Caspers und Professor Jörg Wendorff sehr anschaulich Fragen zum „Freizeitpark Ravensburger Spieleland“. Auf drei Sonderseiten stimmt die Schwäbische Zeitung ab dem heutigen Samstag, 26. Mai, darauf ein.

10. Juni: Bei der fünften Auflage der Leistungs- und Gewerbeschau werden mehr als 40 Firmen mitmachen und im Gewerbegebiet sowie am Flughafen ihre Türen für die Besucher öffnen.

15. Juni: 1200 Jahre Kehlen, das wird an zwei Tagen gefeiert. Beim Festabend am Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr im Gemeindehaus St. Verena in Kehlen steht der Vortrag von Marco Veronesi zur historischen Einordnung des Jubiläums im Mittelpunkt.

Zudem zeigt Josef Schwarz eine „Bilderreise durch die Geschichte von Kehlen“.

Als zweiter Festtag darf Sonntag, 17. Juni, verstanden werden – dann strahlt das Jubeldatum auf den Festgottesdienst und Umzug des Musikfestes aus.

16. bis 18. Juni: Das Traditionsfest des Musikvereins Kehlen nimmt von Samstag bis Montag seinen gewohnten Gang – beginnend mit der Musikfest-Warm-up-Party, gefolgt am Sonntag von Blasmusik total, Public-Viewing und mündend in den Montags-Feierabendhock.

22. Juni: Die Geißbockbahn wird 25. Was natürlich weit über Meckenbeuren hinaus wirkt – aber in Meckenbeuren offiziell gefeiert wird. An diesem Mittag dreht sich im Kulturschuppen alles um ein Vierteljahrhundert Bodensee-Oberschwaben-Bahn.

7./8. Juli: Das Sommerfest der Stiftung Liebenau hat Beliebt-Gewohntes ebenso im Programm wie Außergewöhnliches. Zu letzterem zählt das Jubiläum der Liebenauer Arbeitswelten, die 50 Jahre alt werden. Nicht fehlen dürfen das Fußballturnier und die Gartentrödelei sowie der Gottesdienst.

29. Juli: Die Feuerwehr Meckenbeuren lädt zum Fischerfest an den Floriansweiher.

5. August: In Obermeckenbeu-ren wird das Kapellenjubiläum gefeiert. 35 Jahre hört die Kapelle schon auf den Namen „Maria, Königin des Friedens“.

17. bis 20. August: Von Freitag bis Montag lädt der Musikverein Meckenbeuren zum bereits 59. Weinfest ein. Es findet auf dem Sportplatz an der Tettnanger Straße statt.

26. August: Das 37. Bahnhofsfest geht am letzten August-Sonntag, 26. August, zum dritten Mal in Kombination mit dem Energie- und Mobilitätstag in Meckenbeuren über die Bühne.