Grund zum Feiern in der Kindertagesstätte Lochbrücke: Kinder feiern 50. Jubiläum

„An manchen Namen kann ich mich noch erinnern. Mama oder Papa waren als Kinder auch schon hier“, erzählt Sonja Hirscher, die vor 40 Jahren schon einmal in Lochbrücke gearbeitet hat. Damals wie heute bietet die Kindertagesstätte (Kita) Platz für rund 50 Kinder. Momentan wird kräftig renoviert, umgestaltet und dekoriert – für das 50-jährige Jubiläum, das am 28. und 29. Juni gefeiert werden soll. Und weil sich Anett Tuchscherer, die die Kita seit September leitet, fest vorgenommen hat: „Ich möchte einen schönen, strahlenden Kindergarten, in dem sich Kinder, Eltern und Erzieher wohlfühlen.

Beim 50-jährigen Jubiläum kann dann auch schon der neue Gartenbereich eingeweiht werden. Auf einer in vielen Jahren arg strapazierten Wiese wächst ein neuer Spielrasen. Schaukel und Turngeräte stehen eingebettet in eine dicke Schicht hölzerne Hackschnitzel. „Und eine Vogelnestschaukel bekommen wir auch noch“, verrät Anett Tuchscherer: „Auch wenn das vielleicht nicht mehr ganz bis zum 50-jährigen Jubiläum klappt.“

Kinder führen Musical auf

Am Freitag, den 28. Juni treffen sich Träger, Erzieherinnen und ehemalige Kindergartenleiterinnen zum offiziellen Festakt mit Sektempfang. Als Festrednerin wird Bürgermeisterin Elisabeth Kugel erwartet. In einer Fotoausstellung hat das Kita-Team zusammengetragen, wie vor 50 Jahren alles anfing und wie heute im Kindergarten gearbeitet, gespielt und gelernt wird. „Damals war das Büro noch das Wohnzimmer der Kindergartenleiterin“, berichtet Tuchscherer. Aus dem Schlafzimmer der Angestelltenwohnung ist längst ein Besprechungsraum geworden. In den zwei großen Gruppenräumen gibt es Puppenwohnung, Verkleidungs- und Kuschelecken. Rund ums Haus locken nicht nur Sandkasten und Schaukel sondern auch eine Holzwerkstatt.

In der Turnhalle führen die Kinder am Samstag, den 29. Juni, ein Musical für die Eltern auf. Jetzt schon wird jeden Tag eifrig im Kindergarten geprobt. Dabei entführen die Kinder ins „Vierfarbenland“. Die grüne, die gelbe, die blaue und die rote Gruppe grenzen sich zunächst mal klar voneinander ab. Jede Gruppe glaubt, sie habe die schönste Farbe. Wie im richtigen Leben bleibt es natürlich nicht dabei. „Das Leben ist erst schön, wenn es richtig bunt ist“, findet Anett Tuchscherer, die das Stück nach einer Idee aus einem Bilderbuch extra für die Kinder geschrieben hat. Das Musical ist für sie auch Teil der pädagogischen Arbeit. Etwas mehr als 10 Prozent der 44 Kinder, die die Kita derzeit besuchen, haben einen Migrationshintergrund.

Neues Dach und neue Heizung

Ab 11 Uhr wird das 50-jährige Jubiläum, dann mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Ein Pizza- und Dinnettebäcker aus Überlingen heizt ab 11.30 Uhr seinen Ofen an und ab 12 Uhr kommt der Eismann. Für die Kinder gibt’s ein kunterbuntes Programm mit einer Spezialistin für Kinderschminken, mit Spielen, Erinnerungsfotos und Bastelangeboten. Für die große Tombola liegen schon stapelweise Gewinne im Besprechungsraum. Um 12:30 Uhr gastiert das Puppentheater Wangen in Lochbrücke. Aus dem Erlös der Tombola möchte das Kita-Team ein Indoor-Trampolin kaufen.

Auch für die bauliche Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Gebäudes, ist einiges geplant. Der zweite Gruppenraum bekommt eine neue schallhemmende Decke. Die Toiletten und Waschräume für die Kinder werden renoviert. In den Sommerferien kommt außerdem ein komplett neues Dach aufs Haus und eine ganz neue Heizung hinein.

Andere Renovierungen werden schon mitten im Kindergartenjahr in Angriff genommen. Für Anett Tuchscherer ist das kein Problem: „Das ganze Leben ist eine Veränderung. Das bauen wir einfach mit ein. Als die Bagger kamen, um den Garten neu zu gestalten, standen ganz viele Kinder wie gebannt am Fenster. Das war ganz großes Kino“, erzählt sie lachend.