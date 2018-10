Großes Orchester- und Chorkonzert für die Region

Kehlen (sz) - Oh Gott! Wie oft hört man diese Worte in unserem Alltag? Teils aus Entsetzen über irgendetwas oder wenn eine Situation einem überraschend viel abverlangt, dann besinnen sich viele auf Gott. Es gibt aber auch den verzweifelten Schrei, der aus dem tiefsten Herzen kommt: „Oh mein Gott!“ All diese Aspekte hat Ralf Grössler in seiner Symphonischen Rhapsodie „Our Father in Heaven“ aufgegriffen, die am ersten Novemberwochenende in der Kirche St. Verena Kehlen erklingen soll, heißt es in einer Ankündigung.

Über das Spiritual „Sometimes I feel like a motherless child” (Manchmal fühl ich mich wie ein mutterloses Kind), ein Sklavenlied aus dem Süden Amerikas, gelingt Grössler der Einstieg in das Thema Einsamkeit in einer hochtechnisierten Welt. Da heißt es im Text „…mutlos, hilflos, wie ein mutterloses Kind, manchmal halt ich die Fremdheit hier nicht aus“.

In bedrückender Weise spiegelt dies bei manchen die heutige Gesellschaft wieder, die anbietet, mit der ganzen Welt zu chatten, zu surfen, zu instagrammen, während einem die Nachbarn von nebenan fremd sind, wenn man sie mal zu Gesicht bekommt, heißt es weiter. Dazu die Hektik, die der Alltag mit sich bringt, die Sehnsucht nach Harmonie oder gleich die Flucht in ein besseres Jenseits. Soweit die Ausgangssituation im ersten Satz. Hier einen Ausweg zu suchen und zu finden, ist die Richtung, die die weitere Komposition einschlägt.

Es gibt viele Versuchungen in unserer Zeit, aber die größte ist wohl, sich mit Stress zu betäuben und dadurch der Realität zu entfliehen. Vergebung ist ein Weg, herauszukommen, Vergebung für die anderen, die blind diesen Weg weitergehen und Vergebung für sich und die eigenen Taten mit der ehrlichen Absicht sich zu ändern. Gespräche helfen und auch Gebete und dann wird die Verzweiflung, die in den Worten „Oh mein Gott“ liegt, zur Hoffnung und zur Verheißung.

Musikalisch vielschichtig setzt der Komponist das Orchester, den Chor und die Solistin ein. Lyrisch melancholisch, packend bis fast brutal und dann sanft schwebend, um so alle Facetten des menschlichen Lebens zu beleuchten. Für die Aufführungen von „Our Father in Heaven“ konnte die Musikschule Meckenbeuren das Internationale Jugendsinfonieorchester nach Meckenbeuren einladen mit Musikern und Musikerinnen aus Tallinn (Estland), Riga (Lettland), Rathenow (Brandenburg) und Musikern aus den eigenen Reihen.

2009 fanden mit diesem Orchester zwei Aufführungen der „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod mit großem Erfolg in Kehlen statt. Als vereinigter Chor wurden die Chöre an der Schloßkirche Friedrichshafen gewonnen: die Kantorei, die Mädchen- und Jungenkantorei, der Jugendchor sowie der Gospelchor „Almost Heaven“, die alle unter der musikalischen Gesamtleitung von Sönke Wittnebel musizieren. So sind 80 Musiker mit 140 Chorsängern vereinigt, um sich dem hohen musikalischen Anspruch zu stellen.

Die Solistin Angela Mink aus Emmendingen ist in der Gospelszene im Freiburger Raum sehr bekannt, sowohl als Sängerin, als auch als Leiterin eines eigenen Gospelchors. Mink wird den Solopart in den Aufführungen singen.

In dieser Konstellation wird das Werk „Our Father in Heaven“ am 2. November in der Linzgauhalle in Immenstadt um 19 Uhr und am 3. November in der Kirche St. Verena Kehlen-Meckenbeuren um 18 Uhr aufgeführt. Neben dem Hauptwerk erklingen rein instrumental die Ouvertüre zur Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi und die 9. Variation „Nimrod“ aus den Enigma-Variationen von Edward Elgar unter dem Dirigat von Swen Pech.

Der Erlös der beiden Konzerte kommt einerseits dem Ökumenischen Verein für Familien- und Krankenpflege Tettnang und Mecken-beuren zugute und andererseits als Beitrag zur Renovierung der Orgel in der Schloßkirche Friedrichshafen.

So schließt sich der Kreis von Selbstzweifeln über Einsamkeit zur Vergebung und mündet im Benefizzweck der Konzerte, die dadurch mit den Beiträgen der Besucher ganz praktische Hilfe leisten können. Am Ende soll deshalb der Ausspruch „Oh mein Gott“ nicht Ausdruck von Verzweiflung bleiben, sondern eine Bejahung des irdischen Lebens mit Gott werden.