Großer Beifall für Meckenbeuren

Seit 32 Jahren bildet das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Kehlen in der Hügelstraße junge Lehrer aus. Am Donnerstagvormittag ist der letzte Kurs zum Referendariat angetreten und hat den Amtseid geschworen. In den Pfingstferien zieht das Seminar nach Weingarten um.

77 Grundschul- und 117 Lehreranwärter für Haupt-, Werkreal, Real- und Gemeinschaftsschulen haben am Donnerstagvormittag im Bildungszentrum ihre Hand erhoben, zum Schwur auf die Verfassung. Sie wollen ihr Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetz befolgen und verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben.“

Nach dem erfolgreichen Studium, treten sie nun ihre weitere Ausbildung an den Schulen an und am Seminar. „Heute ist der Tag, auf den sie lange Jahre hin gearbeitet haben“, sprach Seminarschuldirektorin Anna Pinzger den jungen Lehreranwärtern aus der Seele und hieß sie herzlich willkommen.

Auch Bürgermeisterin Elisabeth Kugel beglückwünschte die jungen Männer und Frauen, die sich für „diesen wichtigen, unersetzlichen Beruf entschieden haben“ und die gesellschaftliche Veränderungen hautnah erleben und spüren werden. Herausforderungen warten auf sie und wachsende Heterogenität an den Schulen. „Bewahren Sie sich den Blick für die Stärken Ihrer Schüler, Eltern und Kollegen“, empfahl sie und lobte: „Sich für die Gesellschaft einzusetzen, ist eine große Ehre.“ Mit Franz von Assisis Worten machte sie Mut: „Beginne mit Notwendigen, dann tue das Mögliche, und plötzlich wirst du das Unmögliche tun.“ Den Umzug des Seminars in den Pfingstferien nach Weingarten, bedauerte die Bürgermeisterin sehr: „Das Seminar war 32 Jahre lang ein Markenzeichen für Meckenbeuren.“

„Auf die Lehrer kommt es an, auf Sie“, versicherte dann auch Regierungsschuldirektor Hartmut Nill und machte deutlich, dass es sich nicht nur um einen Job handle, dass sie eine sinnbringende Aufgabe zu meistern haben. Den wertschätzenden Umgang mit Menschen rückte er in den Vordergrund, die individuelle Förderung und Erziehung der Kinder zu wertvollen Mitbürgern, für eine offene Gesellschaft mit viel Toleranz.

„Kinder werden heute nicht mehr nach Schularten sortiert“, machte er die Veränderungen deutlich, „die Schulen stellen sich auf die Kinder ein.“ Dafür zeigte sich der Gesamtelternbeiratsvorsitzende Andreas Konrad dankbar, der Verständnis für Eltern einforderte – und viel Kommunikation. „Sie und wir legen das Fundament für die Zukunft unserer Gesellschaft.“

Schulband aus Buch rockt

Zum örtlichen Personalrat gab Ottmar Rupp nützliche Informationen. Seminarschulrat Thomas Locher und seine Musikgruppe verbreiteten musikalisch „Good News“. Die Schulband vom Bildungszentrum rockte die Bühne und vom Forum des Vorgängerkurses gab‘s Tipps für die große Aufgabe. Wie groß diese ist, machte der Eid deutlich, den die Lehreranwärter vor Direktor Karl Handschuh sprachen. Er plädierte dafür, einen kritischen Blick zu entwickeln und ganz viel Fachlichkeit. „Lassen Sie Schule Lebens- und Erfolgsraum sein. Erleben ist nichts Passives. Erleben erfordert einen Ruck, braucht Offenheit, Mut, Menschen, die den ersten Schritt tun, neugierig sind und Rückschläge einkalkulieren.“ Sein großer Dank zum Schluss galt Meckenbeuren, für „32 Jahre, die wir hier sein durften. Doch nun sind wir zu groß geworden.“