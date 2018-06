Großer Andrang bei der Gewerbeschau

Meckenbeuren hat Einiges zu bieten. Davon konnten sich am Sonntag die zahlreichen Zuschauer bei der fünften Auflage der Leistungs- und Gewerbeschau überzeugen. Dabei präsentierte sich die Schussengemeinde als attraktiver Wirtschaftsstandort und als aufstrebende, prosperierende Gemeinde. Knapp 40 Firmen, Betriebe, Vereine und Institutionen hatten sich an der Gewerbeschau beteiligt.

Angefangen bei A wie Autohaus (Dämpfle, Kirchmaier, Weishaupt), bis hin zu Z wie Zimmerei, von denen es bekanntlich in Meckenbeuren auch einige gibt (Hartmann, Lanz, Störkle), war alles vertreten. Erstmals dabei war in diesem Jahr das neu erschlossene Gewerbegebiet am Flughafen. Hier hatten die Firma Maucher und das Outdoorsportgeschäft Baumhauer ihre Türen geöffnet. Den ganzen Tag über strömten die Besucher bei strahlendem Sonnenschein über das weitläufige Gewerbegebiet.

Wer angesichts der hochsommerlichen Temperaturen lieber die Abkühlung im Bodensee oder Freibad gesucht hatte, dem entging Einiges. Wann sonst bietet sich schon die Gelegenheit, ganz unverbindlich Einblick in die Produktionsabläufe der Betriebe zu bekommen, wie etwa bei der Firma Maucher oder Winterhalter. „Ich kann Ihnen versichern, Ihr Besuch wird sich lohnen“, hatte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel die Meckenbeurer und Gäste aus nah und fern vorab eingeladen und damit nicht zu viel versprochen. Pünktlich um 11 Uhr eröffnete die Bürgermeisterin die Gewerbeschau am Stand der Gemeinde, der bei Holzbau Hartmann und Natursteine Schmid angesiedelt war.

Nachdem Kugel sich zunächst bei dem Vororchester der Musikschule Meckenbeuren und dessen Leiter Jörg Scheide für die musikalische Eröffnung bedankt hatte, hieß sie auch alle Gäste willkommen. Die Leistungs- und Gewerbeschau ermöglicht aufschlussreiche Einblicke in die Arbeitswelt der Meckenbeurer Unternehmen, deren Arbeitsfelder, Dienstleistungen und Produktionsabläufe. „Gerne dürfen Sie diese Plattform auch als Kontaktbörse nutzen“, warb Elisabeth Kugel dafür, sich bei den Firmen auch über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Ihr besonderer Dank galt der Freiwilligen Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz, den Mitarbeitern des Bauhofs und des Ordnungsamtes. Vor allem bedankte sie sich aber bei der Hauptorganisatorin der Veranstaltung, Christine Ehmann, die wieder einmal im Vorfeld für einen perfekten Ablauf der Schau gesorgt hatte.

„Ich bin einfach nur froh, dass das Wetter so toll mitspielt“, freute sich Ehmann. Wem der Weg durch das 40 Hektar große Gewerbegebiet doch ein bisschen weit war, der nutzte gerne das Oberallgäuer Marktbähnle, dem Nachfolger des „Zügle“ der Firma Funk Touristik, das regelmäßig fünf Haltestellen im Gebiet anfuhr. Für das neue Gewerbegebiet am Flughafen war vom Verein BürgerMobil ein Shuttle-Service eingerichtet worden, der auch gut angenommen wurde. So freuten sich Rudi und Thomas Baumhauer vom dortigen gleichnamigen Sportgeschäft über die gute Resonanz. „Wir sind sehr zufrieden. Den ganzen Tag über herrscht gleichbleibend hoher Betrieb. Wir sind ganz begeistert von dem Publikum. Es ist eine gelungene Premiere“, berichteten die beiden Brüder.

Den ganzen Tag über gab es an allen Ecken verschiedenste Spiel- und Spaßangebote für die Jüngsten, musikalische Darbietungen von Live- Bands, Tanzvorführungen und natürlich jede Menge kulinarische Köstlichkeiten. Da fiel manch einem die Wahl sichtlich schwer. Publikumsmagnet war wieder mal die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren, die unter Leitung von Gruppenführer Franz Sauter die Rettung eines Unfallopfers aus einem Fahrzeug vorführte.