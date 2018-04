Große Ratsthemen: Haushalt und Obermeckenbeuren

In öffentlicher Sitzung nimmt sich der Gemeinderat am Mittwoch, 2. Mai, zwölf Punkten an. Los geht es um 18 Uhr im Rathaussaal mit dem Bericht der Vorsitzenden, gefolgt von der Bekanntgabe von Eilentscheidungen oder nicht öffentlich gefassten Beschlüssen. Bei den Vergaben fällt der Blick auf die Straßensanierungen in diesem Jahr, konkret: auf Bankett- und Belagssanierung.

Aus dem Technischen Ausschuss wurde ein Bauantrag aus Obermeckenbeuren an das „große Gremium“ verwiesen. Der Grund: Ihm kommt eine Grundsatzentscheidung bezüglich der Zahl der Wohneinheiten zu.

Erneuert werden sollen die Außenanlagen am Rathaus in Buch. Dazu gilt es, einen Beschluss zur Materialauswahl zu treffen.

Danach werden der Haushaltsplan 2018 verabschiedet (inklusive Stellungnahmen der Fraktionen) sowie die Wirtschaftspläne der drei Eigenbetriebe festgestellt, als da wären: Wasserwerk, Abwasser und Beteiligung am Regionalwerk Bodensee.