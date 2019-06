Großbrand in Sassen: Zahlreiche Feuerwehren aus der Region im Einsatz

Keine Verletzten, mehrere abgebrannte Gebäude, tote Tiere im Stall: In Sassen sind zahlreiche Feuerwehrkräfte aus der Region bei einem Großbrand im Einsatz gewesen. Während es am Anfang nur so ausgesehen hatte, als stünde ein kleines Gebäude in Flammen, griff das Feuer dann schnell auf andere Häuser des Gesamtkomplexes über. Binnen kürzester Zeit waren zahlreiche Wehren aus dem Bodenseekreis im Einsatz.

Gegen 18.15 Uhr ging der Alarm ein, zwei Stunden später schien die Lage unter Kontrolle zu sein. Das Wohnhaus blieb verschont, mehrere Funktionsgebäude sind abgebrannt.

Über die bundesweite Warnapp NINA des Bundesamts für Bevölkerungsschutz wurde auch eine Warnung an die Bevölkerung gesendet. Wegen der Rauchausbreitung in Richtung Tettnang sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und der Bereich des Feuers gemieden werden.