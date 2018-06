Den Grillplatz nahe dem Sammletshofer Steg gibt es seit fast zwei Jahren. Erhalten soll er ein Schild - so hat es Katja Fleschhut vor Kurzem im Gemeinderat angeregt. Die BUS-Rätin gab zwar als Eindruck wieder, dass es dort großteils „gut laufe“. Doch gebe es wohl auch Anlass, mittels Beschilderung in die Richtung hinzuweisen: „Bitte verlassen Sie den Grillplatz so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen.“

Für den lauschig gelegenen Platz, auf dem die Grillstelle aus zwei großen Betonringen besteht (einmal mit drei und einmal mit zwei „Grillgittern“ bestückt), gibt es seit Juli 2016 eine Satzung. Sie regelt, unter welchen Bedingungen der Platz genutzt werden darf - laut Paragraf 3 zum Beispiel ganzjährig von 10 bis 22 Uhr. Gruppen mit mehr als 20 Personen müssen sich vorher bei der Gemeinde anmelden und dafür eine Gebühr in Höhe von 15 Euro bezahlen. Gruppen mit mehr als 40 Personen dürfen den Grillplatz gar nicht benutzen.

Dass Abfälle in den vorhandenen großen Mülleimern zu entsorgen oder wieder mitzunehmen sind, sollte selbstverständlich sein – da es dies erfahrungsgemäß aber nicht für jeden ist, wird es in Paragraf 4 gesondert vermerkt.

Nach der Resonanz, die der Platz erfährt, hat die SZ bei Ralf Schwaiger nachgefragt, dem Leiter des Jugendreferats. „Absolut positiv“ werde der Platz gesehen und viel genutzt, sagt Schwaiger – mehrfach im Jahr seien auch Gruppen aus dem Jugendcafé dort zu Gast. Allerdings weiß er auch um Probleme, etwa wenn die Feuerstelle mit Scherben verunreinigt wird.