Grandioser Auftakt einer langersehnten Fasnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell am Dreikönigstag veranstaltete die Narrenzunft Brochenzell ihre spektakuläre wie schaurig-schöne Zeremonie der Maskentaufe. Dazu versammelten sich nahezu 30 Anwärter, welche die Aufnahme in die Reihen der Narren begehrten. Mit ihren Paten traten sie vor den Maskenmeister, um seinem prüfenden Blick standzuhalten. Nach schwören des Maskeneides, trinken des wohlgemischten Narrentrunkes und taufen mit hochprozentigem Narrenwasser gab es den ersehnten Kuss des Maskenmeisters, welcher die Aufnahme in die Zunft besiegelt.

Neu in diesem Jahr war das anschließende Narren-Open Air. Der Schlossplatz war von Narren und Zuschauern aller Altersklassen von Beginn an dicht bevölkert. Die offizielle Begrüßung folgte auf das flotte Aufspiel des Fanfarenzuges aus Brochenzell. Daraufhin heizte die Gruppe HRBZ die Menge an. Die eingestreuten Darbietungen der Lumpenkapellen aus Mecka, Eschach und Taldorf brachten die Menge zum Kochen und die Auftritte der FötzlesBrass-Band, der LUMU Wilhelmskirch sowie der Butzlumpa ließen an diesem Abend keine Wünsche offen. Die Stimmung war phänomenal und lässt auf eine Wiederholung im kommenden Jahr hoffen!

Das nächste Highlight der Narrenzunft Brochenzell folgt bereits am kommenden Wochenende mit dem Eröffnungsball am Samstag, 14.01. ab 20:00 in der Humpishalle in Brochenzell.