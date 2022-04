Gott will nicht, dass wir uns kleinmachen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Jesus lädt auf seinem Weg immer wieder die Menschen ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen“, daran erinnerte am Weißen Sonntag in Kehlen Gemeindereferentin Mirjam Niedermeier, die mit Pfarrer Josef Scherer die Kinder in der Kirche willkommen geheißen hat zu ihrer Ersten Heiligen Kommunion.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“, rief Pfarrer Josef Scherer ihnen zu und die Kinder stimmten freudig ein: „Bei Dir Jesus, sind alle willkommen. Bei dir bin ich groß. Du willst bei uns zuhause sein“. Und mit all den Verwandten und Freunden freute sich die ganze Kirchengemeinde, dass sie sich zu diesem Schritt entschieden haben. Sie hörten im Evangelium von Zachäus, dem reichen Zöllner aus Jericho, der sehr klein war und sich an Anderen bereicherte. Auch er wollte unbedingt Jesus sehen. Dafür stieg er auf einen Baum und lud ihn zu sich ein. Diese Begegnung führte ihn auf den rechten Weg, ließ ihn sein Verhalten wieder gut machen.„Zachäus versuchte sich groß zu machen“, erklärte Mirjam Niedermeier den Kindern, „zum einen kletterte er auf den Baum. Zum andern mit seinem großen Vermögen. Die Zahl der Freunde aber war winzig klein. Jesus schenkte ihm Beachtung, machte ihn dadurch groß, sprach mit ihm auf Augenhöhe. Er erkannte, welch guter Mensch in ihm steckte“. „Gott will nicht, dass wir uns vor ihm kleinmachen“, rief sie ihnen zu. „Das gilt auch für die Kinder. Gott ist es egal wie groß oder klein die Menschen sind“. Vor ihrer Ersten Heiligen Kommunion erneuerten die Kinder gemeinsam das Taufversprechen, das einst die Eltern und Paten für sie gaben: „Sie glauben an Gott den Vater, an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn und den Heiligen Geist“.

Musikalisch begleitet wurde das schöne Fest von der Musikkapelle Kehlen unter der Leitung von Thomas Ruffing und von Brigitte Götz und den Sängern und Sängerinnen vom Kirchenchor an beiden Tagen. Ihnen allen galt der Dank von Mirjam Niedermeier, und auch den Eltern und Großeltern, die Ihre Kinder auf diesem Weg begleitet haben. „Gott lass uns spüren, dass Du bei uns bist und bleibst. Dass wir immer wieder an deinen Tisch gerufen werden“ gab Pfarrer Scherer ihnen den Segen mit auf ihren weiteren Weg. Und Mirjam Niedermeier dankte der Pfarrer ganz besonders für Ihren Einsatz. Sie war krankheitsbedingt eingesprungen und hatte spontan diesen Dienst übernommen.