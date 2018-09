Eine Woche vor dem kalendarischen Erntedankfest hat St. Maria Meckenbeuren am Sonntag einen festlichen Erntedankgottesdienst gefeiert. Dabei zeigte sich die Gemeinde durchaus aktuell, fiel doch die diesjährige Ernte aufgrund des trockenen und heißen Sommers wesentlich früher und auch zeitlich kurz gedrängt aus.

Zu Beginn der Predigt dankte Pfarrer Josef Scherer den Kirchenschmückerinnen für „den wieder wunderschön gestalteten und geschmückten Erntedankaltar" und darüber hinaus für ihre Arbeit das ganze Jahr über. Nach den verheerenden Frostnächten im vergangenen Jahr habe man sich heuer über herrliche Sonnen- und Sommertage freuen dürfen, wenngleich die Landwirte sich ob des ausbleibenden Regens sehr wohl Sorgen um eine gute Ernte hätten machen müssen. „Gott lasse wachsen“, dies sei Grund Gott zu danken und ihn zu preisen. Sich freuen und danken dürfe man aber auch für all das, was in der Gemeinde „lebe, gedeihe und gut und schön sei“, so Pfarrer Josef Scherer.

Das Gedenken und der Dank galt dabei auch dem vor einem Jahr verstorbenen Pater Berno Rupp. „Vieles hat er in seinem priesterlichen Leben an Liebe gesät und gepflanzt, was nun in Temeswar weiter Früchte trägt“, so Pfarrer Josef Scherer.

Der Gottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor St. Maria unter der Leitung von Susanne Brugger sowie Patrick Brugger an der Orgel, während die Kinder ihren eigenen kindgerechten Erntedankgottesdienst im benachbarten Rundbau feierten.