Goldener Meisterbrief für Hubert Amann

Niemandem geringeren als seinem damaligen Lehrmeister Hubert Amann konnte Obermeister Christof Hartmann in der Tettnanger Straße in Meckenbeuren einen Besuch abstatten.

Hubert Amann hat damals genau zu seinem 22-jährigen Geburtstag, 1970 seinen Meisterbrief im Zimmererhandwerk erhalten. Obermeister Hartmann nahm dies zum Anlass Hubert Amann die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ulm, den Goldenen Meisterbrief, persönlich zu überreichen. Für kurze Zeit kamen Erinnerungen und Erfahrungen auf, die Hubert Amann und auch seinen damaligen Lehrling Obermeister Hartmann teilen konnten. Der Zimmereibetrieb in Meckenbeuren führt in weiterer Generation sein Sohn Alexander. Alexander ist ehrenamtlich bei jährlichen Gesellenprüfung in Biberach Beigeordneter im Prüfungsausschuss. Die über Generationen geführte Zimmerei bleibt dem Handwerk und der Innung verbunden.

Bodenständig, Gewissenhaft und das handwerkliche Geschick zeichnet Hubert Amann aus, der über seine aktive Zeit gerne die Kunst des Zimmerers weitergab.

Obermeister Hartmann konnte somit Hubert Amann ein großes Dankeschön für sein Engagement übermitteln und ihm für die weitere Zeit viel Gesundheit wünschen.