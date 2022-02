Goldene Hochzeit im Hause Höss

Anneliese und Franz Höss sind am 1. Februar 50 Jahre verheiratet und feiern im kleinen Kreis ihre goldene Hochzeit. Anneliese, geborene Sterk, ist auf dem familiären Bauernhof in Gerbertshaus aufgewachsen. Franz stammt aus Fuchstobel in der früheren Gemeinde Urnau/Deggenhausertal.

Beide lernten sich 1967 bei der Hochzeit seiner Schwester als Trauzeugen kennen und sollten fünf Jahre später selbst heiraten – erst standesamtlich in Urnau, dann kirchlich in Meckenbeuren. Ihr Eigenheim in Gerbertshaus bewohnen sie ebenfalls seit 1972.

Franz Höss hatte mit 14 Jahren eine Lehre als Dreher bei der damaligen Firma Escher-Wyss in Ravensburg begonnen. Nach mehreren beruflichen Stationen absolvierte er die Meisterprüfung zum Drehermeister. Anneliese arbeitet lange Jahre in der ZF Friedrichshafen. Alsbald nach der Hochzeit kamen die beiden Söhne Michael und Ralf zur Welt.

Ende der 1970 Jahre machen sich Franz und Anneliese selbstständig und gründeten einen Zulieferbetrieb in der Zerspanungstechnik, den heute der älteste Sohn Michael weiterführt und in dem Franz und Anneliese im kleinen Umfang noch heute tätig sind.

Familie Höss ist für ein großes Hobby bekannt – restaurieren sie doch BMW Oldtimer und haben selbst eine Sammlung von Fahrzeugen, die vom Baujahr1930 bis in die 90er Jahre reichen.

Als stolze Großeltern erfreuen sich Anneliese und Franz an den fünfjährigen Zwillingen, die Oma und Opa häufig besuchen. Alle zusammen hoffen mit den Jubilaren auf viele weitere gemeinsame Jahre.