Glücklich am Wunscharbeitsplatz: So arbeitet ein Pfleger mit Handicap mit Senioren

Tobias Nüßle hat im Haus der Pflege St. Josef in Brochenzell seinen Wunscharbeitsplatz gefunden. Der 24-Jährige gehört, trotz seines Handicaps, selbstverständlich zum Betreuungsteam rund um die Seniorinnen und Senioren. Dank des betriebsintegrierten Arbeitsplatzes, der formal einem Arbeitsplatz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung entspricht, kann er den Bewohnern ein wertvolles Plus an Zeit schenken. Unterstützt wird Nüßle vom Jobcoaching der Stiftung Liebenau – von ihr stammt auch der Pressebericht.

Tobias Nüßle hat Geduld. Genau dies stellt, gepaart mit Einfühlungsvermögen und Ausdauer, eine Schlüsseleigenschaft für die Arbeit im Haus St. Josef dar. Er hilft, das Frühstück, Mittagessen oder den Nachmittagskaffee für die Bewohner zu richten, deckt Tische, schenkt Getränke ein, serviert individuell vorbereitete Teller. Braucht jemand Unterstützung, setzt sich Tobias Nüßle am Tisch dazu und gibt das Essen ein. „Von seiner Geduld profitieren insbesondere Bewohner, die langsamer essen“, berichtet Pflegedienstleiter Georg Schlegel. Nicht zuletzt sei der Frühstücksdienst durch den jungen Mann entlastet.

Schon mit dem ersten Praktikum zeigt es sich

Tobias Nüßle ist kein großer Freund vieler Worte. „Ich glaube, die älteren Menschen freuen sich, wenn jemand für sie Zeit hat“, sagt er. Gern ist er bei Bewohnern, die nicht mehr aufstehen und ihr Zimmer verlassen können. Schlegel weiß, dass sein Mitarbeiter manchmal einfach am Bett sitzt, die Hand hält und mit den Senioren spricht. „Alles gut, ich bin ja da“, sei so ein Satz, mit dem Nüßle Vertrauen schenke. „Ich glaube, das Wort Ungeduld kennt Tobias gar nicht“, sagt Schlegel.

Nach der Schulzeit hatte sich Nüßle für den ambulanten Berufsbildungsbereich (BBB) der Liebenauer Arbeitswelten entschieden. An drei bis vier Tagen pro Woche probierte er sich in einem Praktikum in der Altenhilfe aus. Begleitet wurde er von Sybille John, Jobcoach der Liebenauer Arbeitswelten. An den anderen Tagen besuchte er den Unterricht im BBB in Liebenau im Bereich Hauswirtschaft. „Bereits während seines ersten Praktikums zeigte sich, dass Tobias Nüßle in der Altenpflege am richtigen Ort ist“, sagt John. Statt weitere Praktika andernorts zu absolvieren, blieb er die zweieinhalb Jahre bis zum BBB-Abschluss in St. Josef und damit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. „Der Übergang zum betriebsintegrierten Arbeitsplatz war im Dezember nur Formsache.“

Dem Fahrdienst sei Dank

Zur Arbeit kommt der junge Mann, der bei den Eltern auf dem Obsthof in Raderach lebt, mit dem Malteser-Fahrdienst. „Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre er bei mehrmaligem Umsteigen bis zu zwei Stunden unterwegs“, weiß Sibylle John. Alle 14 Tage bespricht sie sich mit ihm in Brochenzell und ist als Jobcoach zudem Ansprechpartnerin für den Arbeitgeber.

Tobias braucht seinen Bereich und seine gewohnten Abläufe. Das gibt ihm Sicherheit

, so Sibylle John. Auch Schulungen, wie der Umgang mit Menschen mit Demenz, mit Schluckbeschwerden oder dem Desinfektionsschutzgesetz, gehören zu ihren Aufgaben. Dies entlaste den Arbeitgeber. Auch die gute Zusammenarbeit mit Tobias Nüßles Eltern wird geschätzt. „Es ist gut, wenn Menschen wie er so ein Team um sich haben“, sagt Schlegel.

Musik spielt in Tobias Nüßles Leben eine wichtige Rolle. Im Orchester der Häfler Tannenhag-Schule spielt er Tenorhorn und Saxofon. Zudem beherrscht er Akkordeon und Klarinette. Vor der Pandemie hat er hin und wieder ein Instrument mit ins Haus der Pflege gebracht, um den Bewohnern eine Freude zu bereiten. „Ich bin froh, wenn ich bald mal wieder mein Tenorhorn mitbringen kann“, blickt er optimistisch voraus.

Liebenauer Arbeitswelten – das steckt dahinter

Für Menschen mit Behinderung eignen sich besonders einfache und zeitintensive Routineaufgaben, die andere Mitarbeitende entlasten. Findet ein Mensch einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz, wird er, ebenso wie der Betrieb, von Jobcoaches der Liebenauer Arbeitswelten unterstützt, heißt es im Pressetext. Die Bezahlung erfolge nach Leistung. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sei in aller Regel eine Bereicherung für die Unternehmenskultur. Mit der Anrechnung der Arbeitsleistung auf die Ausgleichsabgabe könne das Unternehmen zudem Kosten sparen. Und: Diese besonderen Arbeitsplätze würden einen Teil zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen.