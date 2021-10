Glitzernde Comedy-Travestie-Show mit dem Travestie-Star Megy B.

Ein Comedy-Travestie-Abend erwartet die Gäste am Gleis 1 in Meckenbeuren am Samstag, 6. November, mit Songs und viel Magie mit dem Travestie-Star Megy B. Sie nimmt ihr Publikum bei der Hand und führt es in ein magisches Land: singend, lachend, einfach lustvoll, heißt es in der Ankündigung. Megy B. das ist schillernde Illusion. Musikalisch freche Comedie-Travestie.

2016 feierte Megy B. mit dieser Solo-Show im „Bernhard Theater“ in Zürich Premiere. Weitere Tournee-Stationen waren Hamburg, Frankfurt, München, Wolfsburg, Koblenz und Berlin.

Megy B. ist Marc Rudolf – ein deutscher Entertainer, Moderator, Schauspieler, Magier und eben Travestie-Künstler. Er lebt und arbeitet in München und Berlin. Er besuchte zunächst die „Zauberschule München“. Bei den „Deutschen Meisterschaften der Zauberei“ 1999 in Berlin belegte er den zweiten Platz und 2002 wurde er beim „Internationalen magischen Wettbewerb“ in Slowenien Vizemeister. Eine Ausbildung zum Schauspieler an der „Intationalen Schule für Schauspiel und Acting“ in München folgte. Als Megy B. tritt Marc Rudolf seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich bei Kreuzfahrt-Reedereien auf.

Kartenvorverkauf beim Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Telefon 07542/936244, online unter www.ticket-regional.de/meckenbeuren oder Telefon-Hotline: 0651/9790777.