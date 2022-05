Ein bislang noch unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Glasscheibe der östlichen Eingangstüre an der Humpishalle in Meckenbeuren beschädigt. Wie die Polizei berichtet, splitterte die Scheibe, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07542 / 943 20 um sachdienliche Hinweise zum Täter.