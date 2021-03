Gläubige feiern in der Pauluskirche in Meckenbeuren einen Kirchentags-Gottesdienst

Zu einem Kirchentags-Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 21. März, ab 10 Uhr in die Pauluskirche ein. Unter dem Motto „Schaut hin“ werden Lieder, Texte und Themen des nächsten Ökumenischen Kirchentags im Mai erklingen, ein kurzer Videoclip soll Kirchentags-Stimmung vermitteln.

Constantin Knall, der Geschäftsführer der Deutschen Evangelischen Kirchentage 2013 bis 2017, hält die Predigt zum Kirchentagsmotto. Pfarrer Peter Steinle und die Kirchengemeinderats-Vorsitzende Katrin Wilkinson gestalten die Liturgie. Vokalsolisten tragen Kirchentagslieder vor, Cornelia Riedl und Mathilde Stadler musizieren mit Orgel und Cello.

Eine Anmeldung zum Gottesdienstbesuch ist weiterhin nicht erforderlich. Sollte die begrenzte Sitzplatzzahl in der Pauluskirche nicht ausreichen, stehen weitere Plätze bei der Video-Übertragung im Gemeindesaal zur Verfügung. Wie immer gibt es auch eine Audio-Liveübertragung per Telefon unter der Nummer 075 42 / 559 81 96.

Der dritte Ökumenische Kirchentag sollte Mitte Mai eigentlich mit über 100 000 Teilnehmenden in Frankfurt stattfinden. In der aktuellen Situation haben die Veranstalter nun komplett umgeplant und bieten die Großveranstaltung digital und dezentral an: Gottesdienste, Podiumsdiskussionen, Vorträge und Kulturveranstaltungen werden von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Mai, aus Frankfurt live im Internet gestreamt und teilweise im Fernsehen übertragen. Das bietet auch denjenigen die Chance, kostenlos am Kirchentag teilzunehmen, die sonst nicht extra nach Frankfurt gefahren wären, heißt es in der Mitteilung.

Der Ökumeneausschuss Meckenbeuren wird in der kommenden Woche darüber beraten, ob die örtlichen Kirchengemeinden auch in ihren Gemeindehäusern oder Kirchen zu lokal moderierten Streaming-Veranstaltungen einladen können.