Gläubige sollen beim gemeinsamen Mahl zusammenrücken

Gaben beim Eröffnungsgottesdienst die beiden Pfarrer Josef Scherer und Peter Steinle biblische Impulse zum Thema „Mahlgemeinschaft“, so standen beim Vortrag im Jakobus-Gemeindehaus die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden Kirchen zur Eucharistie und Abendmahl im Fokus der Betrachtungen.

Mit einer Bildmeditation – vom berühmten Abendmahl des Leonardo da Vinci bis hin zu provokanten Darstellungen und Karikaturen – machte Pfarrer Peter Steinle zunächst Appetit auf das Thema des Abends. Es gelte, Unterschiede wie Gemeinsamkeiten der beiden Kirchen aufzuzeigen und Perspektiven für eine angestrebte Mahlgemeinschaft auszuloten. Pfarrer Josef Scherer zeigte dann detailliert die Entwicklung des katholischen Eucharistieverständnisses von der Frühzeit der Kirche bis heute auf. Wesentlich sei dabei immer die Begegnung mit Jesus und die Begegnung der Menschen miteinander gewesen. Trotz nach wie vor bestehender Unterschiede habe sich hier Gott sei Dank in der Praxis wie offiziell einiges in Richtung Ökumene getan, fasste Pfarrer Scherer zusammen. Man dürfe gegenseitig Gast sein im Wissen, auf einem guten Weg zu sein.

„Ich freue mich, dass wir uns ohne Absprache bei der Vorbereitung in der Feststellung gefunden haben, dass Christus einlädt und dass alle willkommen sind“, begann Pfarrer Steinle seine Darlegungen zum Abendmahlverständnis. Mit einer interessanten These überraschte er zunächst nicht nur die katholischen Zuhörer. Die lutherische Lehre vom Abendmahlverständnis liege weiter mit der der Reformierten auseinander als die lutherische und katholischen Sichtweise von Eucharistie und Abendmahl. Dennoch gäbe es zwischen Lutheranern und Reformierten die Mahlgemeinschaft. Wenn diese Distanz innerhalb der evangelischen Kirche habe überbrückt werden können, müsste dies auch zur katholischen Kirche hin möglich sein, so Steinle hoffnungsvoll in die ökumenische Zukunft blickend. Auch in der evangelischen Kirche gelte das Abendmahl neben der Taufe als Sakrament.

Deutlich wurde in den beiden theologisch anspruchsvollen Vorträgen ein durchaus gemeinsames Fazit: „Christus lädt katholische wie evangelische Christen gleichermaßen an seinen Tisch und gar auch alle anderen, die sich von ihm einladen lassen.“ Auch in der sich anschließenden Gesprächsrunde wurde immer wieder die Sehnsucht und die Bereitschaft zum ökumenischen Miteinander deutlich. „Wichtig ist, dass wir zusammenrücken und dass die Diskrepanzen verschwinden“ wurde dabei ebenso geäußert wie „Wertvoll und schön ist die trotz verschiedener Sichtweisen vorhandene gegenseitige Wertschätzung und das Miteinander im Feiern.“ So traf denn auch das Schlusswort von Pfarrer Josef Scherer den Nagel auf den Kopf: „Es hat sich Gott sei Dank schon vieles getan und ich bin überzeugt, dass mit unserer Sehnsucht noch weiteres möglich ist.“