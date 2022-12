Gewerbesteuer ist in Meckenbeuren auf Rekordhoch – und dennoch in der Diskussion

Weiter geht es im Gemeinderats am Mittwoch, 21. Dezember, mit der Haushaltsrede des Bürgermeisters. Am 25. Januar 2023 tragen die Fraktionen ihre Statements vor. Mit dem Beschluss der Satzung endet an diesem Abend das Haushaltsprozedere – so früh wie selten.

Der erste Etat, den Kämmererin Bernadette Pahn komplett eigenverantwortet (für 2022 hatte Simon Vallaster mitgewirkt), ist kein einfacher. Das Haushaltsjahr 2023 ist noch stärker von Unwägbarkeiten begleitet als die Zeit zuvor. Stichworte: Energiekrise, Krieg, Inflation. Hinzu kommt, dass die Gemeinde früh dran ist. Heißt: Die wirtschaftlichen Rahmendaten für 2023 sind noch weniger verlässlich, als dies bei einer Haushalts-Erstellung im Frühjahr der Fall wäre.

Ohne „wenn und aber“ stehen die Fraktionen in Meckenbeuren zu den Zahlen im Haushaltsentwurf 2023. Gültig ist der erst, wenn die Satzung beschlossen ist. (Foto: IMAGO/Sascha Steinach)

Einhellig beschloss der Gemeinderat jüngst das Zahlenwerk, nachdem zuvor über sechs Anträge der Fraktionen abgestimmt worden war. Danach war klar, was an zusätzlichen Summen (etwa die 100.000 Euro für Photovoltaik auf gemeindeeigenen Dächern) einzuberechnen ist. In der Planung weist der Ergebnishaushalt nun ein Minus von 222.000 Euro auf – bei Erträgen von 54,2 und Aufwendungen von 54,4 Millionen Euro. Diese 222.000 Euro von der Ergebnisrücklage von 4,6 Millionen Euro aus den Vorjahren abgezogen, bleiben in der noch 4,38 Millionen.

Ein rechnerischer Schuldenstand, der zu denken gibt

Investieren will die Gemeinde im kommenden Jahr rund 10,3 Millionen Euro (gleichsam 3,2 mehr als 2022). Was nur möglich wird dank eines Kredits von fünf Millionen Euro: Für 2024 stehen an geplanten Darlehen gar sieben Millionen im Raum und für 2025 drei Millionen. Abzüglich der Tilgungen hieße dies: Der Schuldenstand der Gemeinde steigt in den fünf Jahren bis 2026 von 17,1 auf 27,8 Millionen Euro.

Dafür wird natürlich investiert – zum einen ins Personal, zum anderen in Bautätigkeiten. Bei denen gibt es eine Vielzahl an Projekten, die nächstes Jahr mit weniger als 500.000 Euro veranschlagt sind, darunter 200.000 Euro für die Sanierung von Glasdach und Fassade West im Rathaus, 365.000 Euro für den neuen Sportboden in der Halle Buch plus neuen Schaltschrank im Regieraum, 350.000 Euro für die Sanierung von Straßen sowie 227.000 Euro fürs Starkregenrisikomanagement.

Mittelfristig stehen dann wieder Großprojekte auf der Agenda, zuvorderst der Neubau der Kita Hegenberg (insgesamt 7,0 Millionen) und das Raumprogramm für die Ganztagesbetreuung, die ab 2026 greifen soll.

Rekord bei Gewerbesteuer ändert nichts am Prinzip

Auch dann wird die Gewerbesteuer ein Eckpfeiler sein. Für 2022 wird sie auf 17 Millionen Euro beziffert – was ein absolutes Rekordergebnis für Meckenbeuren darstellt (bislang 13 Millionen) und Tettnangs Schätzung für 2023 entspricht. Dennoch bleibt Bernadette Pahn vorsichtig, insbesondere da 2022 ein „außergewöhnliches Jahr“ gewesen sei und für 2023 eine Rezession erwartet werde.

Das veranschlagte Aufkommen von 14 Millionen führte im Gemeinderat dazu, dass sich eine prinzipielle Diskussion wiederholte. Horst Triftshäußer (BUS) störte sich an dem „großen Puffer“ und empfand die Summe als zu gering. Die Kämmererin führte das „kaufmännische Vorsichtsprinzip“ ins Feld – die Positionen blieben so stehen.

Für Energiekosten steht ein Risikopuffer parat

Ohne Widerspruch ging ein Risikopuffer von 100.000 Euro durch: Er wurde im Etat angesichts der ungewissen Entwicklung der Energiekosten verankert.

Im Rückblick aufs Haushaltsjahr 2022 sprach Pahn von einem „planmäßigen“ Verlauf. Positiver als gedacht haben sich die Steuereinnahmen gestaltet – mit der Gewerbesteuer (knapp 17 Millionen) als wichtigstem Indikator. Erfreulich: Kredite waren in Höhe von 4,6 Millionen vorgesehen, müssen aber nicht „gezogen“ werden.

Investitionssumme lässt sich 2022 nur ansatzweise verwirklichen

Bei den Aufwendungen würden die Personalkosten etwas unter Plan liegen, so die Kämmererin – was jedoch den vakanten Stellenanteilen geschuldet sei. Im Gesamtergebnis wird für 2022 mit einer Million Euro plus statt dem einem Minus von 518.000 Euro gerechnet.

Am Theodor-Heuss-Platz fallen im Rathaus nicht nur die Entscheidungen. Am Theodor-Heuss-Platz soll 2023 auch gebaut werden. Zumindest sind im Haushalt 200.000 Euro eingestellt für die Sanierung des Glasdachs und der Fassade im Westen (hin zu Schule und Foyer). (Foto: rwe)

Freilich gibt’s dazu eine Kehrseite: Von den für 2022 geplanten 13,2 Millionen Euro für Investitionen waren Mitte November erst 4,3 geflossen.

Und dann ist da noch die Liquidität (am ehesten vergleichbar mit der früheren Rücklage): Anfang 2023 ist sie auf 7,5 Millionen Euro veranschlagt und soll ein Jahr später leicht gestiegen sein. Von den dann 7,77 Millionen Euro werden 2024 fünf Millionen benötigt – dies in Ausgleich des außergewöhnlichen Steueraufkommens von 2022, das in den Umlagen zwei Jahre später „zurückschlägt“.