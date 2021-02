Gewerbegebiete der Zukunft – das ist zu beachten

Ein Vorranggebiet für Wohnbau wird es in Meckenbeuren nicht geben, so hat es der Regionalverband Bodensee Oberschwaben im zweiten Entwurf für die Fortschreibung des Regionalplans festgelegt (die SZ berichtete). Ein Vorranggebiet besitzt die Gemeinde freilich schon – nämlich für Industrie und Gewerbe. Dass der Status „Vorranggebiet“ nicht nur willkommene Auswirkungen hat, klang in der jüngsten Ratssitzung durch. Was es damit auf sich hat – die SZ hat nachgefragt.

Der wirtschaftliche Aufschwung der Schussengemeinde hatte einen Namen – Ehrlosen. Allerdings stimmt das so nicht mehr: Das Gewerbegebiet wurde nämlich auf Beschluss der Gemeindeoberen 2010 in „Gewerbegebiet Meckenbeuren“ umgetauft, nachdem es die ersten 40 Hektar und 40 Jahre lang den (zugegebenermaßen wenig launigen) Namen des Flurstücks getragen hatte.

Nur: Der Name Ehrlosen ist immer noch geläufig – so auch dieser Tage, als es im Gemeinderat um die Fortschreibung des Regionalplans und die Meckenbeurer Stellungnahme zum zweiten Anhörungsentwurf ging. Im Plan gibt es nämlich ein Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe, das auf den Namen „Erweiterung Ehrlosen“ hört.

Aufs Tapet brachte es Bauamtsleiter Elmar Skurka, weil die Erweiterungsfläche mit dem zweiten Anhörungsentwurf von 18,1 auf 15 Hektar zurückgenommen werden soll. Als Grund wird ein Gewässer zweiter Ordnung genannt, das den Bereich quert und – samt dem zugehörigen Gewässerrandstreifen – als geschütztes FFH-Gebiet gilt. Daher wird es aus dem Vorranggebiet ausgenommen.

Nur: Wenn die Karten stimmen, die das Regierungspräsidium Tübingen im Rahmen der Behördenbeteiligung zum Entwurf der FFH-Verordnung an die Gemeinden verschickt hat – dann, ja dann beträgt die Fläche des geschützten Gebiets hier etwa 1,4 Hektar. „Aus Sicht der Verwaltung sollte daher die Flächenangabe für das Vorranggebiet Ehrlosen auf 16,7 Hektar korrigiert werden“, so hat es Skurka auf den Punkt gebracht – und so wird es wohl in die Stellungnahme der Gemeinde einfließen, die in der Ratssitzung am 10. Februar verabschiedet werden soll.

Spannend die weiteren Gedanken zu Vorranggebieten – sind sie doch durchaus zwiegespalten. Denn: Verpflichtet sich eine Gemeinde, die Entwicklung auf solche Vorranggebiete zu konzentrieren, schränke dies die kommunale Planungshoheit teilweise ein, heißt es in der Vorlage.

Als Beispiel: „Dies zeigt sich aktuell an der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets „Meckenbeuren-Flughafen II“. Dort soll ja zum ersten Bauabschnitt (mit Ansiedlungen von Maucher, Baumhauer, Ludescher und anderen) ein zweiter hin in Richtung Gerbertshaus kommen. Vier Hektar groß wäre er im Dreieck von Retentionsbecken, Bahngleis und Wohnbebauung angesiedelt.

Nur: Offenbar gibt es eine neue Sachlage, die die Dinge komplizierter macht als gedacht. Mit dem Bebauungsplanentwurf geht ja die Änderung des Flächennutzungsplans einher – und zu beiden waren nun die Behörden gefragt. An einem Punkt haben sich Landratsamt, Regionalverband und Regierungspräsidium gleichlautend geäußert: Sie wiesen darauf hin, dass aufgrund der Festsetzung eines Vorranggebiets für Gewerbe und Industrie im Anschluss ans bestehende Gewerbegebiet („Erweiterungsfläche Ehrlosen“) die gewerbliche Entwicklung in diesen Bereich gelenkt werden soll.

Was im Vorgriff schon auch für die Regionalplanfortschreibung von Bedeutung ist – stellt sich mit ihr doch die Frage, wie und wo der ermittelte Bedarf an gewerblichen Bauflächen zu decken ist. Konkret: Wenn die Gemeinde an dem nicht als Vorranggebiet ausgewiesenen Flughafen Flächen entwickeln will (und nicht in der Erweiterungsfläche Ehrlosen) – dann wird dies nur im Tausch gehen. Denkbar ist, Potenzialflächen aus dem wirksamen Flächennutzungsplan von 1999 aufzugeben – dafür könnte Bauabschnitt II am Flughafen kommen.

Wie Amtsleiter Skurka auf SZ-Anfrage erklärt, muss dieses Konstrukt erst noch geprüft und im Gemeinderat bewilligt werden. Vor allem natürlich mit Blick darauf, welche Flächen in Frage kämen, die eingezeichnet, aber noch nicht entwickelt sind. Möglich wären beispielsweise Areale in Oberesch/Kehlen oder an der Tettnanger Straße.