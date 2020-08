Geweihte Kräutersträuße sind mehr als ein Geheimtipp

Zahlreich sind jüngst die Besucher zur Hof- und Pilgerkapelle nach Hungersberg geströmt, um sich einen geweihten Kräuterstrauß abzuholen gegen eine Spende. Die Interessenten nahmen am Samstagmittag wie am Sonntag über den ganzen Tag verteilt den Weg ins Brochenzeller Hinterland auf sich. Somit war die Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln zur Corona-Pandemie kein Problem.

Die großzügigen Spenden fließen dem Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V.“ zu. Seit Herbst 2019 unterstützt er Kinder und Jugendliche in Not und schwierigen Lebenssituationen hier in der Region.

Sehr zufrieden zeigte sich Hausherr Bernhard Wagner mit dem Ergebnis. Er bedankte sich herzlich bei allen Besuchern und Spendern. Besonderer Dank galt zum einen Pfarrer Josef Scherer, der die feierliche Weihe der Kräutersträuße vornahm, aber auch Martina und Monika Saupp: Sie haben nämlich die vielen Kräuter gesammelt und die herrlich duftenden Sträuße gebunden.

Ausblick: Bis 31. August läuft die Facebook-Challenge, die der Musikverein Berg/Ravensburg unter dem Titel „Gemeinsam schaffen wir’s“ ins Leben gerufen hat, um „Musik hilft Menschen“ zu unterstützen.