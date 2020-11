Gestrandet: Der Zirkus Mulan ist immer noch auf Spenden angewiesen

Für die Patienten einer Bad Wurzacher Hausarztpraxis beginnen schwierige Zeiten. Ihr langjähriger und vertrauter Arzt geht in Ruhestand und in den meisten Praxen der Kurstadt herrscht Aufnahmestopp. Ist die medizinische Versorgungssituation in Bad Wurzach dennoch ausreichend gewährleistet, oder müssen die Einwohner künftig längere Anfahrtswege zum Arzt ihres Vertrauens in Kauf nehmen?

Der Facharzt für Allgemeinmedizin, Hans Fürst, betreibt seine Praxis in der Innenstadt seit nunmehr über 30 Jahren.