„Gesellschaft will Hunde, die mit jeglicher Alltagssituation gut umgehen können“

Am Wochenende 2./3. Oktober werden sich auf der Landesmeisterschaft für Fährtenhunde (LG-FH) des Vereins für Deutsche Schäferhunde die Besten Württembergs messen. Ausgerichtet wird die Meisterschaft von der Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren. Seitens der SZ hat sich Anja Reichert mit der Vorsitzenden Carmen Mutscheller und Ausbildungswart Stefan Mutscheller unterhalten – über Organisation, gesellschaftliche Ansprüche und Ziele.

Ihre Ortsgruppe ist mit für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Sind Sie aufgeregt?

Carmen Mutscheller: Aufgeregt nicht, dafür ist aktuell keine Zeit, da es in diesen letzten Tagen um die Feinplanung geht. Man hofft, dass an alles gedacht ist, damit alles reibungslos läuft. Man hofft auf ideales Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu trocken, nicht zu nass. Alle sollen sich wohlfühlen. Die Aufregung selbst kommt dann zu Beginn der Veranstaltung, bis alles angelaufen ist. Nach zwei Tagen ist man froh, wenn alles geklappt hat und wenn nicht, ist es eine Lehre fürs nächste Mal.

Wie 2018 wird die Fährtenarbeit aber nicht hier vor Ort stattfinden können?

Stefan Mutscheller: Eine Meisterschaft für Fährtenhunde stellt sehr hohe Anforderungen an das Fährtengelände: Es muss großflächig sein, muss zwei Hektar je Teilnehmer bieten und sollte möglichst gleichmäßig bearbeitetet sein. Nur so herrschen die gleichen Voraussetzungen für alle Teilnehmer. Schließlich macht die Art und Weise der Ackerbodenbearbeitung hier schon große Unterschiede. Zudem sind die Eigentümer der landwirtschaftlichen Flächen, die Behörden, wie Naturschutz-, Veterinär- und Verkehrsamt und Kommune, Jägerschaft, Anwohner, Pächter miteinzubeziehen. Leider konnten wir im Umfeld unseres Vereinsheims keine entsprechend großen Ackerflächen ausmachen. Also mussten wir auf andere Gemarkungen ausweichen.

Ein Wermutstropfen?

Stefan Mutscheller: Natürlich wäre es schön, die LG-FH nahe der Gemeinde auf hiesigen Äckern auszurichten. Das zweitgrößte Hopfenanbaugebiet Deutschlands und gleichzeitig größtes Apfelanbaugebiet Baden-Württembergs mit der Alpensilhouette wäre eine wunderbare Kulisse mit regionalem Bezug gewesen. Doch die vorhandenen Hopfengärten stellten aufgrund ihrer Größe, der fehlenden Bodenbearbeitung nach der Ernte sowie der nicht zu unterschätzenden Verletzungsgefahr durch im Erdreich befindliche Drähte leider keine Alternative dar. Es fehlte einfach an den großen zusammenhängenden Ackerflächen.

Wie kam es überhaupt zur erneuten Übernahme der Landesmeisterschaft?

Carmen Mutscheller: Viele Ortsgruppen verfügen nicht mehr über die nötige Mitgliederzahl, um eine Veranstaltung in dieser Größenordnung auszurichten. Anderen fehlen schlichtweg die Flächen für die Ausrichtung. Wenn sich keine OG zur Durchführung bereit erklärt, wird es die Veranstaltung nicht geben. Das wäre schade. Gerade jetzt empfinde ich das soziale Miteinander, wie es in Vereinen gelebt wird, als wichtiger denn je.

2018 feierte die Ortsgruppe ihr 70-Jähriges, in diesem Jahr wird die Landesgruppe 100 Jahre alt. Spielen solche Geburtstage bei Ihrem Tun eine Rolle?

Carmen Mutscheller: Sie spielen insofern eine Rolle, als solche Geburtstage uns bewusst machen, dass unser Verein und unser Hobby auf einer langen Tradition basieren. Die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ist, dass wir einen Spagat zur Moderne schlagen müssen, ohne unsere Wurzeln zu verlieren.

Ist Ihrer Ortsgruppe dieser Spagat gelungen?

Stefan Mutscheller: Zumindest setzen wir alles daran. Das fängt bereits bei Ausbildungsmethoden an. In den Jahren hat sich vieles verändert: Längst wird nicht mehr wie vor 50 Jahren ausgebildet - und das ist gut so. Unser Fokus liegt aber nach wie vor auf der Ausbildung und Zucht Deutscher Schäferhunde. Dennoch mussten wir akzeptieren, dass sich die Gesellschaft und das Vereinsleben massiv geändert haben. Die Gesellschaft will Hunde, die mit jeglicher Alltagssituation – unabhängig von Rasse und Veranlagung – gut umgehen können. Lernen sollen die Tiere das in möglichst kurzer Zeit. Als Teil der Gesellschaft, der die Expertise hat, wollen wir dem Wunsch nachkommen und haben deshalb ein umfassendes Kursangebot aufgebaut.

Und das kommt an…

Stefan Mutscheller: Ja, es kommt sogar sehr gut an. Aus der Gemeinde, aber auch aus der Umgebung haben wir Teilnehmer und Interessierte. Das ist großartig, denn hier können wir eine große Zahl an Hundehalter anleiten, gleichzeitig hat es aber auch Auswirkungen auf das Vereinsleben: Denn ein Kurs ist irgendwann zu Ende, sich dann aber bereit zu erklären, Mitglied zu werden und sich längerfristig in dem Verein zu engagieren, wollen nur wenige.

Was erhoffen Sie sich von der Veranstaltung, aber auch von der Zukunft?

Carmen Mutscheller: Wir erhoffen uns einen fairen und spannenden Wettkampf. Wir wollen aber auch die Möglichkeit nutzen, um uns aktiv in der Gemeinde zu präsentieren. Gelingt uns das sonst mit unserem Stadttraining und der Teilnahme am Ferienprogramm, können wir dieses Wochenende explizit auch die Fähigkeit des Deutschen Schäferhundes darstellen. Denn: Nach wie vor sind wir Teil eines Rassehundezuchtvereins und Fans dieser Rasse. Das wollen wir nach draußen tragen und die Tradition fortführen – wenn auch verändert.