Geschäftsführer Jürgen und Ralph Winterhalter ehren Arbeitsjubilare

Der Meckenbeurer Spülspezialist Winterhalter hat vier Mitarbeiter für ihre 25-jährige Treue zum Betrieb geehrt. „Sie haben 1993 bei uns angefangen und praktisch ihr ganzes Berufsleben bei uns verbracht. Dies ist ein Zeichen, dass sie sich bei uns wohl gefühlt haben, auch wenn es wie überall ein auf und ab gibt", traf Geschäftsführer Jürgen Winterhalter in seiner Laudatio genau den Punkt und den Grund für die Feier. Er dankte den drei Mitarbeitern in Meckenbeuren Markus Geßler, Manuel Rehm und Jens Steck ebenso für ihr Engagement und ihr Verdienste um das Unternehmen wie Viktor Haltiner vom Werk Rüthi in der Schweiz. „Sie sind alle vier noch nicht ergraut und voller Energie und wir brauchen Sie“, wünschte der Geschäftsführer den Jubilaren alles Gute und auch künftig eine gute Zeit bei Winterhalter. 100 Jahre auf nur vier Köpfe verteilt sei schon etwas Besonderes, konstatierte Geschäftsführer Ralph Winterhalter, bevor er die Jubiläumsurkunden überreichte. Dass sich die vier Jubilare bei Winterhalter in der Tat zuhause und wohl fühlen, bestätigte der Schweizer Kollege Victor Haltiner in einem kurzen Statement: „Trotz der Größe des Unternehmens fühle ich mich bei Winterhalter wie in einer Familie und daher arbeite ich auch grundsätzlich so, als ob ich für mich selbst arbeiten würde.“ Eine lustige Anekdote gab Manuel Rehm und zum Besten. Am Vorabend des Dienstantrittes 1993 habe er sich zufälligerweise mit Markus Geßler in der Tettnanger Musikkneipe Flieger getroffen. Auf die Frage nach der beruflichen Tätigkeit sei die gemeinsame Antwort gekommen: „Ich fange morgen bei Winterhalter an.“ Geschäftsführer Jürgen Winterhalter erinnerte bei der Feier auch an die Situation der Firma vor 25 Jahren. 91 Millionen Umsatz habe man damals mit 356 Mitarbeitern gemacht und die Firma habe gerade mal acht Niederlassungen unterhalten. Derzeit steht mit dem neuen Logistikzentrum und einem Bürokomplex das bisher größte Bauvorhaben in der Firmengeschichte kurz vor der Fertigstellung.