Geschäfte und Gastronomien in Meckenbeuren – alles ändert sich

Weitere Konkretisierungen hier, neu auftauchende Fragezeichen dort: Wie in allen Kommunen gibt es zum Umgang mit dem Coronavirus auch in Meckenbeuren täglich neue Aspekte. Wie Bürgermeisterin Elisabeth Kugel mitteilt, sind es derzeit drei bestätigte Infektionen in der Schussengemeinde. Hinzu kommen elf weitere Personen, die neuerdings durch eine Absonderungsverfügung in häusliche Quarantäne geschickt wurden. Die Gesamtzahl beträgt damit 21.

Den Spielraum ausschöpfen will die Gemeinde als Arbeitgeber: Ihre Mitarbeiter sollen die drei zusätzlichen Tage zur Kinderbetreuung in Anspruch nehmen dürfen, die das Gesetz als Option vorsieht, erklärt die Bürgermeisterin.

In den Kindertagesstätten der Gemeinde gilt die Präsenzpflicht für die Erzieherinnen, die beispielsweise im Bereich Dokumentation nach- und aufarbeiten sollen. Wie sich dies in der nächsten Woche verhält, ist offen.

Wie es überhaupt so manches Fragezeichen gibt – etwa wie es mit Handel und Gewerbe weitergeht. Rudolf Wenzler, Apotheker und Vorsitzender des Initiativkreises, hat selbst einiges zu tun: „Wir machen Überstunden, aber ziehen es durch. Schließlich habe ich – man kann schon fast sagen – Glück, dass wir zu den wenigen gehören, die nicht schließen müssen.“ Der Andrang in der Apotheke ist groß, während andernorts in den vergangenen Tagen schon deutlich weniger los gewesen sei. Und auch in Meckenbeurens Geschäften wird es bald noch ruhiger werden: Denn die Landesregierung hat am Dienstag beschlossen, dass alle Geschäfte außer Lebensmittelläden, Getränkehändler, Apotheken, Sanitätshäuser, Baumärkte, Läden für Tiernahrung, Banken, Friseure, Post- und Zeitungsverkaufsstellen und Reinigungen schließen müssen.

„Es wird natürlich eine schwierige Sache“, so Wenzler. „Wir haben in Meckenbeuren die Situation, dass die inhabergeführten Geschäfte in eigenen Räumen sind. Das ist sicher eine Entlastung. Aber ihnen bricht der Umsatz weg, die Tageseinnahmen von mehreren Wochen, während die übrigen Kosten, wie etwa Versicherungen oder Personalkosten vorerst einfach weiterlaufen.“ Doch wie sich die Situation entwickelt könne er zum jetzigen Moment nicht einschätzen. Er gibt auch zu bedenken, dass er selbst „eigentlich nur Fragen, Fragen, Fragen“ habe. Was ist nach der Schließung? Was wenn es drei Monate dauert? Wer hält es so lange durch? „Vielleicht halten gesunde Geschäfte auch durch. Wir haben in Meckenbeuren durchaus gesunde Geschäfte, die vielleicht eine gewisse Zeit überbrücken können.“

Gesundheitlich sei die Situation natürlich eine Gefahr, aber auch wirtschaftlich: „Es kann brandgefährlich für manche Geschäfte werden: Wenn die Kapitaldecke nicht dick genug ist, tut das sehr weh.“ Und trotz mancher Frage und Skepsis sagt er: „Es sind drastische Maßnahmen, aber es muss sein. Man sieht es in Italien. Wir müssen die Kliniken und das Personal vor einer Schwemme schützen, mit der sie nicht mehr zurechtkommen.“

Weiterhin möglich soll der Wochenmarkt sein, der am Mittwoch wie gewohnt auf dem Kirchplatz über die Bühne ging – so wie es die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen vom 18. März vorgibt.

Geschlossen haben verschiedene Geschäfte wie AWG oder Abundo, die auf ihre Erreichbarkeit via Telefon oder Mail hinweisen. Gaststätten dürfen nurmehr unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Den Betrieb vorerst eingestellt hat das Schloss Brochenzell, aber auch die „Dampflok“ im Bahnhof. Einige Lokale versuchen es noch mit der Öffnungszeit bis 18 Uhr.

Ist im Fall der Gastronomien das Landratsamt zuständig, so laufen bei der Gemeinde viele Fäden im Ordnungsamt zusammen. Und da die Vorgaben nicht immer eindeutig sind (welches sind systemrelevante Berufe?), gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen, wie Elisbeth Kugel bestätigt. Klar ist: Es gibt derzeit viele Entscheidungen zu treffen.