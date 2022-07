Gerhard Schiele erhält das Ehrenzeichen der Stiftung Liebenau

Wie lässt sich die Lebensqualität von älteren Menschen steigern? Wie können diese bis ins hohe Alter möglichst selbstbestimmt leben? Eine Antwort auf diese wichtigen Fragen hat Gerhard Schiele, ehemaliger Geschäftsführer der Altenhilfe der Stiftung Liebenau, bereits vor knapp 30 Jahren mit seinem Konzept der „Lebensräume für Jung und Alt“ gefunden. Er ist der geistige Vater dieser generationsübergreifenden Wohn- und Lebensform, wie die Stiftung Liebenau mitteilt.Für seine Verdienste erhielt er nun im Rahmen einer kleinen Feierstunde das Ehrenzeichen der Stiftung Liebenau aus den Händen der drei Vorstände der Stiftung Liebenau, Prälat Michael H. F. Brock, Berthold Broll und Markus Nachbaur.

In seiner kurzweiligen, mit kleinen Anekdoten gespickten Laudatio, ließ Broll die verschiedenen beruflichen Stationen Gerhard Schieles Revue passieren. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, hat eine Tätigkeit als Hilfserzieher in einem Jugend- und Kinderdorf in Isny Schieles beruflichen Wandel eingeläutet. Nach dem Studium der sozialen Arbeit arbeitete er „15 Jahre quer durch die Psychiatrien“, bevor er 1993 zur Altenhilfe der Stiftung Liebenau, damals St. Anna Hilfe gGmbH, kam. Dort war er verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der „Lebensräume für Jung und Alt“, von 2009 bis zu seinem Ruhestand im Oktober 2015 auch Geschäftsführer der Altenhilfegesellschaften der Stiftung. Bis heute ist er in beratender Funktion für die Stiftung tätig. „Wir haben mit Ihnen über so viele Jahre so viel auf die Beine gestellt, da wollen wir einmal danke schön sagen. Sie sind das Rückgrat der Stiftung Liebenau und ein glaubwürdiger Repräsentant“, zollte Broll dem neuen Ehrenzeichenträger Respekt und Anerkennung.

In seiner Dankesrede betonte Gerhard Schiele, dass das Erfolgsmodell „Lebensräume für Jung und Alt“ nur durch die gute Zusammenarbeit von Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, und vor allem den Gemeinwesenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, entstanden ist und bis heute funktioniert. „Die Lebensräume sind ein Gemeinschaftsprojekt. Ich war nur der Moderator und habe fachlich geführt. Ohne gute Mitarbeitende wäre ich nichts“, gab er sich bescheiden. Mit der Einführung der „Lebensräume“ habe in der Stiftung Liebenau, rund 125 Jahre nach ihrer Gründung, in der Altenhilfe der Einstieg in einen Paradigmenwechsel, von der einstigen Pflege- und Heilanstalt hin zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe, stattgefunden. Mittlerweile gibt es 30 „Lebensräume für Jung und Alt“ im Kerngebiet der Stiftung Liebenau, und jeweils eine Wohnanlage in Bregenz und in Südtirol.