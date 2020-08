Gereinigt und gestimmt: Orgelpfeifen sind wieder wie neu

Auch eine Kirchenorgel bedarf regelmäßiger Wartung. Alle 25 Jahre wird gar eine gründliche Ausreinigung empfohlen, bei der alle Pfeifen ausgebaut, gereinigt, eventuelle Schäden behoben und nach Wiedereinbau neu gestimmt werden. Ebenso gereinigt werden Gehäuse und Spieltisch. Orgelbauer Josef Pferdt aus Isny hat die Brochenzeller Orgel in den vergangenen fünf Wochen von Grund auf gereinigt. Zu Mariä Himmelfahrt wird die Orgel in St. Jakobus also wieder erklingen, wie Organist Josef Weber mitteilt.

Die Brochenzeller Orgel ist zwar erst 23 Jahre alt, aber eine gründliche Ausreinigung stand an, da vor zwei Jahren an verschiedenen Stellen im Orgelgehäuse und im Spieltisch Schimmelbefall festgestellt wurde. Udo Rüdinger, der zuständige Orgelsachverständige aus Ravensburg, stellte in letzter Zeit in vielen Gemeinden einen solchen Befall fest. Über die Ursachen dieser häufigen Schimmelbildungen rätseln die Fachleute noch. Sogar Klimaauswirkungen scheinen in Betracht zu kommen.

Orgelbauer Josef Pferdt war 1997 bereits dabei, als die Orgel von der Firma Reiser aus Biberach in der Kirche St. Jakobus in Brochenzell eingebaut wurde. Nachdem es die Firma nicht mehr gibt, betreut Pferdt, der sich inzwischen selbstständige gemacht hat, die Orgel weiterhin. In den vergangenen fünf Wochen nun war sein Arbeitsplatz auf der Empore der Jakobuskirche. Er hat alle 900 Pfeifen ausgebaut, das Innengehäuse von Schmutz, Staub, aber ganz besonders vom Schimmelbefall befreit, die Pedaltasten gesäubert und neu lackiert, die Pfeifen poliert, wieder eingebaut und neu gestimmt. „Eine wahrlich handwerkliche Meisterleistung“, bescheinigt Organist und Chorleiter Josef Weber dem Orgelbauer.

Die Gemeinde habe ihre Orgel vermisst und freue sich um so mehr, dass die Orgel zum Hochfest Mariä Himmelfahrt, am Samstag 15. August um 18.30 Uhr, wieder in neuem Glanz erklingen wird, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zu diesem Anlass wird Patrick Brugger, der aus Kehlen kommt und nebenberuflicher Organist am Münster in Salem ist, die Orgel im Gottesdienst spielen. Die Teile Eröffnung, Gabenbereitung, Kommunionausteilung und Schluss wird er mit Orgelwerken von Bach, Schubert, Easthope und Widor gestalten. Den „Gemeindegesang“ übernimmt ein Quartett des Kirchenchores, ebenfalls von Patrick Brugger begleitet. Alle Interessierten sind zu der Feier eingeladen.