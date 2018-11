„Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man zusätzliche Stühle holen muss“, sagte Pfarrer Peter Steinle und hieß die mehr als 50 Zuhörer willkommen, die am Buß- und Bettag zum Vortrag mit Bernhard Preusche „Menschenwürdig leben in einem gerechten Staat“ ins Stephanus-Gemeindehaus gekommen waren. Der Sozialethiker bei der Stiftung Liebenau versprach, einen interaktiven Abend zum Thema Gerechtigkeit, was ihm mit seinen spannenden und höchst anspruchsvollen Ausführungen sowie einer Gruppenarbeit auch bestens gelang.

Seine Eingangsfrage an die Zuhörer zielte darauf ab, mit welchen Vorstellungen von einem gerechten Staat diese zum Vortragsabend gekommen seien. Dass er als Sozialethiker nun sage, wie ungerecht unser Staat doch sei, eine solche Erwartung werde er nicht erfüllen. Aber er werde durchaus Vorschläge machen für Verbesserungen, versprach Bernhard Preusche zu Beginn seiner Ausführungen. „Welche Gerechtigkeitsvorstellungen haben wir in unseren Sozialstaat?“, diese Frage erklärte der Referent zu einer der Kernfragen des Abends.

In drei Arbeitsgruppen diskutieren die Teilnehmer die Themenbereiche Gesetzliche Krankenversicherung, Grundsicherung für Arbeitssuchende (Harz IV) sowie Gesetzliche Rentenversicherung. Dabei zeigte Bernhard Preusche durch repräsentative Umfragen unterlegt, welche Spannungsfelder in der Wahrnehmung und Beurteilung von Gerechtigkeit vorhanden sind. Spannungsfelder, die sich beispielsweise im Bereich des Subsidiaritätsprinzips zwischen Eigenverantwortung und Solidarität oder im Ermessensbereich zwischen abstraktem Gesetz und konkretem Einzelfall auftun.

Soziale Prinzipien akzeptiert

Dass die Prinzipien der Sozialgesetzbücher vom Gerechtigkeitsverständnis der Bürger durchaus getragen werden und eine gute Akzeptanz finden, zeigte auch die Zwischenbilanz nach der Gruppenarbeit und der Aussprache im Plenum. Ausdrücklich gewünscht werde eine Mindestabsicherung durch den Staat, was sich in den in der Politik diskutierten Themenfeldern Grundrente, Grundsicherung oder Mindestmaß in der Gesundheitsversorgung zeigt.