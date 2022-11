Georgien reizt nicht nur Bergliebhaber

„Im Zauber des wilden Kaukasus“, unter diesem Titel nimmt Ralf Schwan mit seiner Multivisionsreportage mit nach Georgien. Am Donnerstag, 8. Dezember, geht es um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) bei Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren um das Land, das nicht größer ist als Bayern, aber mit einem Facettenreichtum, wie man es selten auf der Erde findet. Die Ankündigung nennt dafür orthodoxe Kirchen, alte Kulturen, eine herzliche Gastfreundschaft und all das „in einer grandiosen Bergwelt“.

Schwan war dabei im wilden Svanetien mit seinen alten Dörfern und Wehrtürmen ebenso unterwegs wie am „Prometheusberg“ Kasbek oder in der Bergwelt Chevsuretiens und Tuschetiens. Als einen der Höhepunkte seiner Reisen durch das Land nennt er, das Osterfest mitgefeiert zu haben.

Der Vashlovani-Nationalpark, die Vulkanlandschaft Takhti Tepa, Kachetien als kulinarischer Hotspot des Landes und die „Wiege des Weines“, die Dschavachetie-Hochebene waren weitere Station samt dem Felsen-und Höhlenklöster Wardzia. Die Live-Multivisionsreportage mit Bildern und Videos vermittle ein aktuelles Porträt des Landes zwischen Europa und Asien.

Das kostet eine Karte

Karten kosten im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Tickets gibt es bei der Touristinformation Meckenbeuren, online auf www.ticket-regional.de/meckenbeuren oder über die Hotline unter Telefon: 0651 / 979 07 77.