Das ist der neue Bürgermeister von Meckenbeuren

Der neue Bürgermeister von Meckenbeuren heißt Georg Schellinger. Der 42-Jährige setzte sich gegen seine vier Mitbewerber am Ende mit 75,61 Prozent der Stimmen durch. Das zweitstärkste Ergebnis erzielte Sebastian Hanser mit 20,8 Prozent. Zur Stichwahl kommt es nicht, da Schellinger die absolute Mehrheit erzielt hat.

Das Ergebnis verkündete Bürgermeisterin Elisabeth Kugel um 19 Uhr vor dem Rathaus Meckenbeuren. Dort hatten sich gute 200 Interessierte versammelt, darunter auch die fünf Kandidaten. Als Kugel das Ergebnis verkündete, ertönte Applaus. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,94 Prozent. 5409 der 11 077 Wahlberechtigten gaben gültige Stimmen ab, 12 Stimmen waren ungültig.

Die meisten Stimmen holte Schellinger im Gemeindehaus St. Jakobus in Brochenzell. Dort erzielte er 81,8 Prozent. Sebstian Hanser hatte seine größte Basis in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen, wo er 29,2 Prozent erzielte. In Präsenz lag die höchste Wahlbeteiligung bei 37,8 Prozent in der Sporthalle Meckenbeuren, die niedrigste betrug 21,5 Prozent im Kindergarten Liebenau.

Elisabeth Kugel gratulierte Schellinger, der mit seiner Familie vor Ort war, als Erste. Zu den nächsten Gratulanten gehörten Mitbewerber Sebastian Hanser, aber auch Landrat Lothar Wölfle. Zur Feier der Stunde spielten Vertreter aller drei Musikapellen der Gemeinde.

Dogan Cimen holte 2,48 Prozent der Stimmen (am meisten mit 4,62 Prozent in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen), Marcel Hirsch 0,59 Prozent und Christian Krämer 0,43 Prozent.