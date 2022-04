Georg Schellinger ist zu Gast bei der SPD

Die SPD Meckenbeuren hatte vor Kurzem bei ihrem Stammtisch den Bürgermeisterkandidaten Georg Schellinger zu Gast. Er sprach unter anderem über Gemeindeentwicklung, den Wohnungsmarkt und die Flüchtlingssituation.

„Die weitere Entwicklung in Meckenbeuren habe ich nie aus den Augen verloren“, sagte Georg Schellinger beim jüngsten Stammtisch der SPD Meckenbeuren. Er bezog sich damit auf seine berufliche Vergangenheit in der er das Hauptamt im Meckenbeurer Rathaus leitete, bevor er zum Ortsvorsteher im von Ailingen berufen wurde. Nun bewirbt er sich wieder in der Schussengemeinde und möchte Meckenbeurens neuer Bürgermeister werden.

Der 43-jährige Diplomverwaltungswirt sprach unter anderem über den Flächennutzungsplan, heißt es in einem Bericht der SPD. Er möchte, dass dieser fortgeschrieben werden soll. Zudem sieht er im Gemeindeentwicklungskonzept „gute Voraussetzungen“, um die künftigen Herausforderungen für das Unterzentrum Meckenbeuren bewältigen zu können, heißt es im Bericht weiter. Dies gelte für das Risikomanagement beim Hochwasserschutz an der Schussen ebenso wie für den Wohnungsbau und die Klimaneutralität, so Schellinger.

Bei dem Stammtisch-Treffen wiesen die Anwesenden auch auf die Probleme bei der Wohnungssuche und auf den Leerstand vieler Mietwohnungen in der Gemeinde hin. Schellinger kündigte hierzu eine aktivere Rolle des Rathauses an: „Ich will dazu gerne meine Erfahrungen bei der Mitarbeit in den verschiedenen Gremien und Ausschüssen in der Häfler Stadtverwaltung bei diesem wichtigen Anliegen nutzen.“

Im Bereich „Bildung und Soziales“ habe Meckenbeuren viel vorzeigbare Erfolge erreicht, sagte Schellinger. So zum Beispiel mit dem Kinderhaus und dem benachbarten Bildungszentrum, heißt es im Bericht. Einen großen Verwaltungsaufwand beschere die Kommunalpolitik derzeit landauf, landab mit der Bewältigung der Corona-Pandemie und mit der Unterbringung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, so Schellinger.